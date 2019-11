Los gºanadores de 'El Nacional" de Arte Flamenco lo ven como un espaldarazo

Los tres ganadores del XXII Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) de Córdoba, Francisco Escudero, 'El Perrete', en la categoría de cante; Florencia Oz, en la categoría de baile; y José Fermín Fernández, en la categoría de toque, han confiado en que este galardón respalde sus trayectorias ascendentes.

La vigésimosegunda edición de 'El Nacional' se ha caracterizado por dos pequeños hitos, el de haber entregado, por primera vez, el primer premio a una bailaora chilena; y por haber consagrado al guitarrista José Fermín Fernández, que ha logrado hacerse en un mismo año con el Bordón Minero de La Unión (Murcia) y el máximo galardón del CNAF.

Los tres ganadores han charlado con Efe antes de la gala de entrega de premios del CNAF, que tendrá lugar en la noche de este sábado, y han mostrado, en mayor o menor grado, su "sorpresa" por haberse llevado el premio en una competición de dos semanas muy reñida y con gran calidad, a tenor de los artistas que han quedado finalistas en algunas de las categorías.

La más soprendida, según reconoce ella misma, ha sido la bailaora chilena Florencia Oz, que recibió la noticia mientras trabajan en los ensayos de un espectáculo, y que apenas ha tenido tiempo para digerirlo.

“Es que me pilla muy de sorpresa poque lo que me impulsó a apuntarme no era acabar ganando. El foco estaba en que el proceso antes de los concursos es muy bueno, porque se trabaja mucho. Yo aspiraba a eso”, ha señalado Florencia, primera bailaora extranjera que se lleva 'El Nacional', con la excepción de la victoria en 1995 de la japonesa Atsuko Kamata, que, a diferencia de Oz, solo se llevó uno de los reconocimientos.

La bailaora, nacida en Santiago de Chile en 1987, recuerda que, tras contactar con el flamenco en su país, se acabó enganchando porque, confiesa, "es un arte que trabaja con las emociones y por eso es universal”.

El cantaor Francisco Escudero (Badajoz, 1992), conocido en los círculos flamencos como 'El Perrete', está bastante de acuerdo con la idea que transmite la bailaora, puesto que, en su día a día en Badajoz, se dedica precisamente "a la cantera", a enseñar cante flamenco en una academia.La tarde del jueves, cuando la noticia de su victoria en Córdoba ya era conocida, no fue una tarde de clase cualquiera para el cantaor, que en los últimos años, a raíz de la publicación del disco Quiso Dios, se ha consagrado en la escena como una de las voces jóvenes más interesantes.“Las cosas vienen cuando tienen que venir. El flamenco es un carrera de fondo en la que hay que ser constante”, advierte el cantaor, que hace tres años se presentó también al Concurso Nacional y se quedó a las puertas, y que afirma que este tipo de concursos "son muy importantes" para los que no vienen “de casa cantaora o de un apellido”.

Por ello promete plantarse en la gala a cantar tranquilo para agradecer a Córdoba el premio que le han dado apenas unos meses después de quedarse a las puertas de hacerse con la Lámpara Minera de La Unión.

Ese doblete sí que ha podido lograrlo el guitarrista granadino José Fermín Fernández (Granada, 1995), uno de los favoritos en las quinielas de 'El Nacional' desde que se inscribió el último día antes de que se cerrara el plazo y con alguna que otra duda porque -ha confesado- "tenía más que perder que ganar" en Córdoba.

Porque en una competición como la de Córdoba venir con un título como el Bordón Minero "al final lo que te añade es presión" a la hora de tocar y recuerda: "En la final en mi cabeza me decía ahora te vas a equivocar'.

No parece que eso fuera lo que vio el jurado convirtiendo a Fernández en el segundo guitarrista, después de Antonio Rey -que lo logró en 2003-, que se ha llevado en un mismo año el Bordón y 'El Nacional'.

Por Juan Velasco.