Garbage se rebelan contra la misoginia y el capitalismo en su séptimo disco

Madrid, 31 mar (EFE).- "No Gods No Masters" ("Ni dioses ni amos", en español) será el título del séptimo disco de estudio de la banda Garbage, que saldrá el 11 de junio y han definido como un álbum contra los males que en su opinión acosan al planeta, como "la miopía capitalista, el racismo, el sexismo y la misoginia".

"Era nuestra manera de tratar de dar sentido a lo jodidamente loco que se ha vuelto este mundo y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que hacer en este momento", ha dicho la líder del grupo, la escocesa Shirley Manson, en declaraciones recogidas por su discográfica.

Como anticipo de ese "llamado a las armas", Garbage ha dado a conocer ya el primero de los temas, el poderoso "The Men Who Rule The World", que cuenta con un videoclip realizado por el director de cine y animación y pintor chileno Javi Miamor.

"No Gods No Masters" (BMG), que toma el relevo a "Strange Little Birds" (2016), ha sido producido por la propia banda junto a Billy Bush, colaborador habitual y también de otros artistas como Mus.

Su origen está en una reunión en el desierto de Palm Springs en el verano de 2018, en el que dejaron abocetado en apenas dos semanas el álbum que luego fue grabado en Los Angeles.

Garbage lanzará una versión "deluxe" en CD y formato digital que incluirá versiones de temas clásicos, como "Starman" de David Bowie o "Because the Night", escrita por Patti Smith y Bruce Springsteen, con la participación de la banda de "punk rock" estadounidense Screaming Females.

Contendrá asimismo temas raros de su repertorio: "No Horses", "On Fire", "Time Will Destroy Everything", así como "Girls Talk" junto a Brody Dalle de The Destillers y Spinnerette, "The Chemicals" con Brian Aubert de Silversun Pickups, y "Destroying Angels", con John Doe y Exene Cervenka, de la banda punk X.