Gary Clark Jr. ofrecerá un único concierto en Madrid el 6 de junio

Madrid, 27 sep (EFE).- El prestigioso músico estadounidense Gary Clark Jr., ganador de cuatro premios Grammy, ofrecerá un único concierto en España el próximo año que tendrá lugar en la sala La Riviera de Madrid el 6 de junio, según ha informado este lunes la promotora del evento.

Nacido en Austin (Texas, EE.UU.) en 1984, este artista que fusiona blues, rock y música soul con elementos de hip hop inició su carrera discográfica de manera oficial en 2012 con el EP "Blak And Blue".

En ese trabajo estaba la canción "Please Come Home", por la que solo dos años más tarde logró su primer premio Grammy en la categoría de "mejor interpretación tradicional r&b".

En 2019 lanzó su tercer y último LP en el mercado por el momento, "This Land", por el que obtuvo otros tres galardones: "mejor interpretación de rock" y "mejor canción de rock" por "This Land", así como "mejor álbum de blues contemporáneo".

Entre sus últimos trabajos se encuentra un tema titulado "Valley of the Last Resort", que vio la luz en 2020 como parte del documental "Freak Power: The Ballot Or The Bomb", así como colaboraciones junto a Stevie Wonder en el tema "Where Is Our Love Song" y en el álbum de John Legend "Bigger Love".

Se espera que Clark Jr. edite a lo largo de 2021 su cuarto disco de estudio, de momento sin título ni fecha oficial de lanzamiento.

Las entradas para su concierto madrileño se pondrán a la venta a partir de este próximo viernes, 1 de octubre, a las 10 horas a través de la web oficial de Live Nation y de sus distribuidores oficiales.

Se ha dispuesto asímismo una preventa un día antes a partir de la misma hora para aquellos registrados en livenation.es.