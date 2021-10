Gastronomic Forum Barcelona da a conocer más de 50 novedades gastronómicas

Barcelona, 18 oct (EFE).- Salsa de aceitunas líquidas, polvorones de tomate, vermut con mistela, pasta elaborada con lentejas y esencia de sobrasada son algunas de las más de 50 novedades que se presentan en el Gastronomic Forum Barcelona, que ha abierto sus puertas este lunes en Barcelona.

Tras el parón por la pandemia del pasado año, se ha recuperado ahora la cita para profesionales de la restauración, la hostelería y la gastronomía más importante del año, que tendrá lugar hasta el próximo 20 de octubre en Fira de Barcelona y que reúne a más 300 empresas y 100 ponentes, entre ellos 60 chefs que suman 46 estrellas Michelin.

El salón incluye una exposición comercial y espacios para más de 70 actividades, un congreso gastronómico y el área de innovación Forum Lab, realizada en colaboración con la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible 2021 de Barcelona.

En la jornada inaugural los chefs del restaurante "Disfrutar", que se situó en el quinto lugar de la lista de The World's 50 Best Restaurants 2021, han elaborado varios platos en consonancia con el lema del fórum gastronómico de este año, la sostenibilidad en la gastronomía.

Eduard Xatruch ha dado a conocer los nuevos maridajes que están proponiendo en el restaurante con "vinos desalcoholizados" mediante una técnica al vacío que aplican a vinos blancos, tintos, dulces, sakes o licores.

"Estos vinos sin alcohol no son un invento nuestro, lo único que hemos hecho es conceptualizarlos en el restaurante para que en una misma mesa pueda haber maridaje del mismo vino con alcohol o sin él, y al recurrir a esta técnica no estamos en contra del vino, sino a favor, en este caso para que puedan degustarlo personas que no toman alcohol por motivos de salud, religiosos o deportivos", ha dicho Xatruch.

En una edición dedicada a la sostenibilidad, el también chef del "Disfrutar" Oriol Castro ha mostrado una versión actualizada del empedrado a base de almendras y tomate, que aprovecha el líquido de hervir de las legumbres y el corazón de semillas de los pimientos de Padrón, que tratan como si fuera un encurtido.

La eliminación del plástico de un solo uso es una de las constantes de muchos productores y en el salón se pueden ver los primeros caramelos de miel ecológica con envase 100% compostable de Europa, que no contienen estabilizantes y están elaborados con productos totalmente naturales a cargo de Muria Bio de la marca de mieles ecológicas Mel Muria.

En esta misma línea, la empresa Gloop Cubiertos Comestibles ha dado a conocer las cucharas y cañitas comestibles hechas de avena, fibra de cacao, harina de arroz y de trigo, que aguantan hasta 30 minutos en contacto con bebidas o alimentos y después pasan a convertirse en galletas.

En el fórum hay elaboraciones novedosas de alta gastronomía, como las rillettes de pato confitado (Sarrate); un paté rústico del Gallo del Penedès IGP de Mallart Artesans Xarcuters, cocinado a la catalana, con orejones, pasas y piñones, presentado como el "primer y único paté de estas características que hay en el mercado, y que ayuda a la recuperación de la raza Gallo del Penedès".

Igualmente, dentro de un proyecto de recuperación gastronómica y sostenibilidad del mundo rural están los rigatone y otros tipos de pasta elaborados con lentejas pardina por la cooperativa de Artesa de Segre bajo la marca Hort del Silenci, primera firma española que comercializa este producto, pues "hasta ahora todo lo que se vendía era importado, sobre todo, de Italia", ha explicado a EFE su director comercial, Ramon Pons.

Hort del Silenci llega a Gastronomic Forum con otra novedad, "el primer huevo vegetal", elaborado a base de harina de garbanzo y almidón de maíz, "todo de elaboración propia con la cosecha de 1.300 agricultores, que buscan nuevas salidas a sus productos, y con el que se pueden elaborar tortillas, bizcochos o crepes, aptos para celíacos o veganos.

La salsa de oliva líquida a base de zumo de aceitunas encurtidas con sabor de chipotle (picante y ahumado) y aceituna líquida con piparra (ácido) ha sido elaborada por Caviaroli junto al chef Albert Adrià, firma que también ha presentado un polvorón de tomate, con una textura parecida al dulce andaluz, elaborado con aceite de oliva y tomate deshidratado.

En el ámbito de las bebidas destacan el vino en lata (Aluvinum Wines) y el vermut con mistela de garnacha blanca (Coca i Fitó), creado a partir de más de 30 plantas y especies diferentes como romero, tomillo, hinojo, anís verde, laurel, regaliz, canela, clavo y cúrcuma.