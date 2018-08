Más de "cuatro gatos" e incertidumbre política en la fiesta de La Paloma

Los más de "cuatro gatos" que han quedado en Madrid este mes de agosto no han dudado en acercarse hoy a la iglesia de La Paloma para homenajear a la virgen "oficiosa" de la ciudad en su gran día, marcado por la fiesta y por la incertidumbre de qué políticos le rendirán pleitesía en 2019.

Gatos, gatas, chulapos y chulapas se han reunido en la céntrica iglesia madrileña y en las calles aledañas para rendir tributo, con permiso de La Almudena, a la virgen más castiza de la ciudad, cuyo cuadro ha descendido como cada 15 de agosto de la mano del piquete de gala del Cuerpo de Bomberos.

El lienzo, de casi 100 kilos, peregrinará esta tarde a partir de las 20.00 horas por el centro de la ciudad a través de la Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo, calle de Toledo, plaza de la Cebada, Carrera de San Francisco y Puerta de Moros, desde donde regresará a la parroquia de San Pedro el Real hasta el próximo 15 de agosto.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, participará en esta procesión vespertina y también se ha acercado a la tradicional ofrenda floral matutina, al igual que otros dirigentes políticos de la ciudad y la Comunidad, como el presidente regional, Ángel Garrido.

Junto a ellos, los portavoces del Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez-Almeida (PP), Purificación Causapié (PSOE), Begoña Villacís (Cs) y el de Cs de la Comunidad, Ignacio Aguado, han acompañado a los madrileños en la festividad.

Todos ellos han dado su opinión sobre temas de actualidad como la situación de los manteros o la cesión por parte del Ayuntamiento de Madrid un palacete en Tres Cantos para acoger a inmigrantes.

Una Paloma muy política, a la que se le ha añadido la incertidumbre de quiénes serán los candidatos para las elecciones municipales y autonómicas de Madrid en mayo de 2019.

Tan sólo Ángel Gabilondo se perfila como candidato oficial por el PSOE, aunque hoy no se ha dejado ver en la fiesta popular.

Carmena ha dicho que "siempre le ha gustado venir a esta iglesia" y que el próximo año "no sabe" si lo hará en calidad de alcaldesa. Tampoco ha hablado sobre su futuro Garrido, que este año ha cogido el testigo en La Paloma como presidente de la Comunidad a Cristina Cifuentes y que ha dicho que los que tienen que decidir sobre su candidatura "son otros".

Aunque de eso no han parecido demasiado preocupados los madrileños congregados hoy, más ocupados en ovacionar a la virgen y en escuchar atentamente la homilía del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, tanto dentro del templo como en la abarrotada plaza gracias a una pantalla situada en la fachada de la iglesia.

"(Dios) como María, tal y como hemos escuchado en el Evangelio que hemos proclamado, quiere encontrase con la gente, quiere abrazar al mundo, a todos los hombres y los quiere acoger, no los desea retener", ha dicho Osoro, mientras fuera acompañaban a sus palabras el olor a gallinejas y churros.

Porque la fiesta trae consigo los tradicionales barquillos, los claveles rojos y los chotis, para poner fin a una macrofestividad de quince días al sucederse en el calendario de agosto San Cayetano, San Lorenzo y la Paloma, la "patrona" popular de Madrid.

Cuenta la leyenda que en el siglo XVIII tuvo lugar un incendio en la Plaza Mayor que no podía sofocarse y los madrileños trajeron a todas las vírgenes, pero que hasta que no acudieron con el cuadro de La Paloma, el incendio no se apagó.

Conocida también por ser la patrona de los bomberos, el fin de la jornada lo pondrá precisamente la entrega de las Palomas de Bomberos de Madrid, a cargo del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, a las 22.00 horas.

Esta distinción, que concede la Hermandad del Cuerpo de Bomberos de la Santísima Virgen de La Paloma, ha recaído este años en el historiador, Armando Rubén Puente; el servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital de la Paz, y el suboficial del Cuerpo de Bomberos, Antonio Martínez Rodríguez.