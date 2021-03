Gazir y Bnet, dos estilos en busca del campeonato de la FMS España

Madrid, 26 mar (EFE).- El líder Gazir se enfrentará este sábado a Bnet, segundo clasificado, en la batalla decisiva por el título de campeón de Freestyle Máster Series (FMS) España, en la novena y última jornada de la competición.

Gazir, primer clasificado de la tabla con un total de 20 puntos, encara su primera final en FMS como principal candidato a hacerse con el campeonato por el punto que aventaja a Bnet y los más de 400 puntos por batalla diferenciales que acumula a su favor en caso de empate.

"Me motiva mucho Bnet. Es muy bueno, me gusta mucho lo que hace y nunca nos hemos enfrentado en este formato", declara el asturiano a Efe horas antes de la batalla sobre su rival, ante el que parte con ventaja y sobre el que podría imponerse con cualquier resultado que no fuese una derrota directa: "Él es campeón del mundo y ya ha estado en mi situación antes, por lo que tiene ventaja por ese lado".

"Soy muy exigente conmigo mismo, por lo que tengo nervios, pero también ganas de luchar en la final por la que tanto he peleado desde el ascenso", manifiesta Gazir, que podría convertirse en el segundo campeón en la historia de FMS España después de Chuty, que este año no participó en la liga tras imponerse en las tres ediciones celebradas hasta la fecha.

Ganador de seis MVP como mejor gallo de la jornada, Gazir no solo ha encajado a la perfección en el formato, sino que, tras el tropiezo ante Zasko Máster en la jornada inaugural, encadena siete triunfos de manera consecutiva y ha llevado un paso más allá el concepto de 'freestyle' competitivo con el ingenio como eje central: "Empecé a rapear influenciado por este estilo, es lo que me representa y lo que más disfruto ejecutando".

Por el otro lado, Bnet revivirá una situación similar a de la temporada pasada ante el propio Chuty, en la que se quedó a las puertas de conquistar el título en un duelo a todo o nada en la última jornada.

A pesar de que solo accedería al anillo de campeón con una victoria directa, Bnet confiesa que se siente tan tranquilo como acostumbra antes de las grandes citas habituales a lo largo de su carrera: "por las condiciones de la temporada llego menos saturado y mucho más sano en el plano mental que otros años".

En lo que se refiere a la parte baja de la clasificación, Mr. Ego, Tirpa, Blon y Errecé apurarán sus opciones en la lucha por mantener su plaza en la liga de cara a la próxima temporada.

Con el campeonato en juego y las posiciones de descenso sin resolver, Urban Roosters echará el cierre a la cuarta temporada de FMS España, la más complicada y atípica hasta la fecha, marcada por las restricciones de la pandemia y la ausencia de público.

Como es habitual, el evento se retransmitirá en directo a través del canal de Playz (RTVE) en YouTube en España y en el de Urban Roosters en el resto del mundo.

Por David Timón y Pedro Martín