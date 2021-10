Gazir, Mnak y Tirpa, conscientes de las expectativas ante la Red Bull España

Madrid, 8 sep 2021 (EFE).- Gazir, Tirpa y Mnak, tres de los principales aspirantes a la corona de campeón nacional de Red Bull España, han asegurado a EFE que llegan a la cita de esta noche en el WiZink Center de Madrid con fuerzas y ganas, pero conscientes de la responsabilidad y de las expectativas creadas.

Aunque desde su debut ha sido uno de los nombres más valorados en las quinielas, su reciente proclamación como campeón del mundo de Freestyle Máster Series (FMS) Internacional no disminuye el hambre de Gazir: "Tengo muchos retos todavía por cumplir. Es mucho más lo que quiero hacer que lo que ya he hecho. Tengo más ganas que nervios", declaró a Efe.

"Ganar respalda tu candidatura. Entiendo que ahora se me considere por ganar títulos y no solo por mi nivel. Por ejemplo, en mi primera Final Nacional (en Barcelona en 2019) no tenía como objetivo ganar. No gozaba de la madurez que sí tengo ahora para afrontar el papel de favorito", afirmó el asturiano.

A sus 19 años, Gazir demuestra gestionar bien la presión que conlleva su meteórico ascenso o la responsabilidad de ganar cada batalla: "Cada vez es todo más intenso. No sé si llegará a explotar en algún momento del futuro, pero de momento intento dar importancia a descansar y a desconectar después de acumular tanta tensión".

Además, reflexionó sobre su relación con la derrota y la decepción: "No quiero prepararme para perder. Me conozco a mí mismo y sé que podría lidiar con la situación. Perder me afecta, me supone varios días aceptar las caídas y superarlas, pero, como me ha ocurrido en anteriores ocasiones, seguro que me serviría para aprender y ser mejor".

En esta misma línea, Mnak, tercer clasificado en 2020, ahondó en la dificultad que entraña asentarse en el circuito y convertir la pasión por el 'freestyle' en un modo de vida.

"Sentí mucha más presión en la lucha por ascenso a FMS el año pasado, por ejemplo, que ahora que estoy en la primera línea. Entonces te estabas jugando el futuro en cada batalla. Hoy solo tienes que mantener lo que has conseguido, que, ojo, quizás sea lo más difícil", explicó.

Antes de gozar de la popularidad y respeto que tiene ahora, 'El Vikingo' tuvo que superar épocas en las que no tenía ganas de batallar. "Me siento más cómodo porque ahora la gente entiende mejor lo que hago. Aunque no me afectan los comentarios en redes sociales, porque cuando me bajo del escenario dejo de ser Mnak".

"Hasta el ascenso, nunca había tenido aspiraciones de ganar y siempre me había sentido pequeño al lado de los demás competidores. Ahora no solo me veo a su altura, sino luchando por alcanzar los puestos más altos. Estoy enfocado en ganar esta Red Bull", aseguró a Efe.

Precisamente, Tirpa, reciente subcampeón de FMS Internacional, es uno de los nombres más indicados del circuito para profundizar en lo que significa transformar su imagen y la corriente de opinión del público hacia su personaje.

"No podía seguir permitiendo que hubiese gente pensado que yo no tenía nivel. A partir de esa motivación por demostrar lo equivocados que estaban, he conseguido recuperar la confianza para dar lo máximo", afirma.

El malagueño participó en la cita mundialista como reserva tras finalizar la FMS España en sexta posición y evidenció que su nivel y talento no se correspondían con sus resultados.

"Ahora me siento liberado. No siento miedo como sentía antes. Por ejemplo, cuando debuté en Red Bull (en Valencia en 2018) gané porque no tenía nada que perder. Después, todo cambia y ya tienes presión por mantener el estatus. Si creas una expectativa, van a pedirte que la cumplas", precisó.

Sobre la masificación del movimiento y su reflejo en las redes sociales, Tirpa se muestra conciliador.

"Los comentarios negativos desgastan mucho a cualquiera. Hoy en día, en Internet y las redes sociales, cualquiera puede poner lo que quiera sin consecuencias. Se generan bucles de toxicidad porque no tenemos ni cultura ni educación para utilizar las herramientas digitales de las que disponemos. En una industria en pleno crecimiento como el 'freestyle', todos deberíamos tratar de sumar y no de destruir", afirma.

Por David Timón y Pedro Martín