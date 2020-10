Gemma Humet:"En 'Màtria' me he atrevido a buscar cosas nuevas, a reiventarme"

Barcelona, 29 oct. (EFE).- La cantautora y pianista Gemma Humet quería en su tercer disco, "Màtria", que sale a la venta mañana viernes, "hacer un cambio a nivel sonoro", y por ello, en una entrevista con Efe, dice que se ha atrevido "a buscar cosas nuevas, a reinventarme", buscando texturas electrónicas sin perder la esencia.

Producido por Jordi Casadesús, en "Màtria" (Satélite K) Humet recupera un precioso tema inédito de su tío Joan Baptista, "Solitud", perdido entre los papeles familiares, incorpora cuatro piezas propias y pone música a poemas de Maria Mercè Marçal, Roc Casagran, Estel Solé, Mireia Calafell y Sònia Moll.

A su juicio, hacía tiempo que quería "hacer un cambio, dar un paso adelante, buscar cosas nuevas, reinventarme, y me he atrevido", un paso que agradece al productor, el tercero en tres discos.

"En cada álbum buscaba una cosa diferente y requería unas cosas determinadas. Ya en el segundo iba hacia un sonido más moderno, pero en éste me encontré a Jordi Casadesús y todo fluyó", explica Humet (Terrassa, Barcelona, 1988), instalada últimamente en Centelles (Barcelona), motivo por el que las fotografías del CD son del miembro de "Els Catarres" Jan Riera, residente en la vecina Aiguafreda.

No obstante, admite que le daba "miedo no mantener mi manera de cantar, mi esencia, y que se trastocara. Pero lo conseguimos, no nos perdimos por el camino y encontré una sonoridad más actual, más electrónica", detalla la autora de "Ara" sobre un disco de voz, pianos, cajas de ritmos, baterías, algún bajo y ninguna guitarra.

Es por ello por lo que dice estar "supercontenta", y también "a la expectativa", por ver cómo digiere su público este cambio, en el que creyó "desde el principio". "Hasta ahora me mostraba más acústica y mediterránea, pero este disco me lo siento muy mío", resume.

Todo ello para hablar de "Màtria", un concepto que engloba los temas que quería tratar: "el hilo conductor es ser mujer, y por ello las canciones hablan de madre, libertad, soledad, Lilith...".

Y, en este sentido, reconstruye el término patria para reivindicar que "no hacen falta grandes declaraciones porque el feminismo está en las pequeñas cosas cotidianas", como indica en "Ales al vent".

Partidaria de poner música a los poetas porque hace años que se dedica a ello en sus proyectos con Toti Soler o Toni Xuclà, y también porque "si están tan bien escritos y me identifico, yo no lo haría mejor", apuesta, eso sí, por autores contemporáneos por su "lenguaje sencillo".

Comenta Gemma Humet que se encontró con "Solitud", una canción inédita de su tío, el autor de "Clara" o "Hay que vivir", preparando un concierto sobre temas que no superaron la censura franquista. Encontró dos: "Kristine", y ésta, pero solamente halló su letra.

"Pregunté a la familia, a sus músicos, si alguien recordaba algo... y encontré un folio con los acordes, sin la melodía, por lo que la rehice nueva", cuenta Gemma Humet, que admite que, "pese a que da bastante miedo" la situación actual para los músicos con la pandemia, no se puede quejar, ya que ha seguido haciendo bastantes conciertos en pequeño formato, además de presentaciones de actos.

"Me da más miedo todo ahora, cuando con el frío ya no habrá nada al aire libre", se sincera Humet, que tiene conciertos con Toti Soler próximamente -en Rubí y Llagostera-, además de otros anteriores y aplazados, y que espera empezar a presentar "Màtria" en enero. "Es muy difícil cerrar nada. Vamos al día", confiesa.