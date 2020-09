Gina Gershon recicla a Blancanieves: "Siento que soy como una niña"

Los Ángeles (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Hay pocos mitos en el cine más duraderos que el de Blancanieves y ahora Gina Gershon lo recicla en "Zapatos rojos y los siete trolls", una película de animación con la que, según dice la actriz a Efe, no se ha cortado a la hora de dar rienda suelta a sus instintos infantiles.

"Los niños detectan la verdad y detectan cuando les estás mintiendo, cuando algo está mal. Pero cuando algo es auténtico y conectas, entonces es cuando realmente se enganchan y es divertido. Yo siento que soy como una niña así que respondo a las mismas cosas", comenta.

"Me encanta hablar con los niños, me encanta pasar tiempo con ellos porque es simplemente divertido y muy honesto. Yo no soy una de esas personas que 'le hablan así a los niños' (con voz aguda y cursi). Yo solo siento que son mis colegas", añade.

Gershon presta su voz a la malvada bruja de "Zapatos rojos y los siete trolls", que se estrena este viernes en Estados Unidos de forma digital bajo la dirección de Sung-ho Hong y con un reparto de doblaje que, en su versión original, incluye también a Chloë Grace Moretz y Sam Claflin.

Entendida no solo como una parodia de los cuentos clásicos sino también como una mirada irónica al subgénero de los superhéroes, esta película cuenta cómo siete aventureros y salvadores de pueblos en apuros son convertidos en enanos por una maldición y solo pueden ser salvados de ella por una princesa.

Al mismo tiempo, Blancanieves (Chloë Grace Moretz), que está lejos del arquetipo de belleza habitual de las princesas, roba unos zapatos rojos que la convierten en la (supuestamente) mujer más hermosa del mundo, algo que ansiaba la bruja Regina (Gina Gershon).

"Desde luego es una versión actualizada de 'Blancanieves'", comenta la actriz.

"Y tiene un mensaje mejor. No es como que Blancanieves es la más guapa y consigue al príncipe... De esta película me gusta el mensaje, especialmente para las chicas: la belleza de verdad está en el interior (...). Y especialmente es un buen mensaje en estos tiempos en los que todo es tan falso, la gente se preocupa mucho por su cuerpo, intenta ser perfecto... Es un poco una locura", opina.

Para Gershon el reto fue doble en este proyecto: dar voz a la villana de la historia y también debutar en el doblaje de una cinta.

"Me encanta la bruja. Es la clásica de 'espejito, espejito...'. Y en este caso es también muy miope: todo lo que le importa es la belleza eterna. Y por supuesto es malvada y muy mezquina, pero eso le ayuda a sobrevivir, es la única forma de sobrevivir que conoce", explica.

"Siempre es divertido interpretar a alguien muy enfocado en algo, muy inflexible y rígido porque, generalmente, esas personas son peligrosas. Las personas que no están dispuestas a ver todos los lados de algo, que no tienen empatía, que solo se preocupan por ellas mismas, son gente muy peligrosa", indica.

DE WOODY ALLEN A "SHOWGIRLS"

Confinada y extrañando entre otras cosas poder ir al cine, Gershon recuerda ahora su experiencia en San Sebastián (España) el año pasado rodando "Rifkin's Festival" con Woody Allen como si fuera "un sueño".

"A él no le gusta empezar demasiado temprano, es un tipo mayor, pero es uno de esos directores que realmente sabe lo que quiere, y que no quiere un millón de tomas", apunta sobre Allen, al que ha defendido en público frente a la polémica de presuntos abusos infantiles a su hija.

"Así que yo me despertaba, me tomaba un desayuno fabuloso, me daba un paseo por el centro, me daba un baño y luego al set (...) con un artista como Woody Allen con el que sueñas con trabajar. Yo solo me pellizcaba todo el rato (para saber que era real). Fue realmente divertido y muy fácil (...). Quizá porque soy de Nueva York y he visto sus películas durante años, lo entendía todo", dice.

Por último, Gershon habla sobre el 25 aniversario de "Showgirls" (1995), una cinta muy importante en su carrera, que fue absolutamente masacrada en su estreno, y que, sin embargo, ahora goza de un cierto estatus de culto y ha sido recuperada gracias al aprecio que mostró en su día, entre otros, Quentin Tarantino.

"Podría escribir un libro sobre cómo me siento sobre esa película", ironiza al criticar "la mentalidad de turba" que se generó en el estreno por ver quién escribía la reseña más bestia y despiadada sobre "Showgirls".

"Hace poco la vi por primera vez en un montón de tiempo (...) y estoy orgullosa de mi trabajo, creo que recorrí mi camino (...). Y estoy feliz por Paul (Verhoeven), de que esté teniendo como una nueva vida y que la gente esté entendiendo que es un cineasta mucho más inteligente de lo que pensaban".

Por David Villafranca