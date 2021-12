Gloria Calderón Kellett presenta "With Love" de Amazon en Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic (EFE).- La guionista y productora latina Gloria Calderón Kellett presentó en Los Ángeles (EE.UU.) "With Love", su nueva serie para Amazon.

Neuehouse Hollywood acogió este jueves la alfombra roja y presentación de esta comedia romántica con mucho sabor latino que llegará a Amazon el próximo 17 de diciembre.

Al acto de la ciudad californiana acudieron actores de "With Love" como Emeraude Toubia y Mark Indelicato, así como estrellas hispanas de diferentes campos como el cantante Prince Royce (esposo de Toubia) o el comediante George López.

Con cinco episodios, "With Love" es una comedia romántica que gira en torno a los Díaz (Emeraude Toubia y Mark Indelicato), un hermano y una hermana que tratan por todos los medios de encontrar el amor.

Cada uno de los capítulos se centra en unas fiestas diferentes del año -uno de ellos ocurre en Nochebuena- de manera que la serie explora cómo los Díaz van evolucionando en sus vidas románticas con sus éxitos y también con sus momentos menos afortunados.

"With Love" es el primer gran proyecto televisivo de Gloria Calderón Kellett desde el "remake" de "One Day at a Time" ("Día a día") (2017-2021) que ideó junto a Mike Royce.