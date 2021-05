"Going Medieval", el esperado simulador colonial, llega el 1 de junio para PC

Madrid, 6 may (EFE).- "Going Medieval", el esperado simulador colonial para PC de Foxy Voxel y The Irregular Corporation, se estrenará el próximo 1 de junio en un acceso anticipado en las plataformas Epic Games Store, Steam y GOG.com.

Antes del lanzamiento, habrá una fase final para la versión beta del juego que tendrá lugar del 21 al 24 de mayo, dando a los aspirantes a colonos una oportunidad más para lucirse en sus técnicas de supervivencia y prepararse para el día del estreno, informan este jueves los desarrolladores del juego en un comunicado.

Los jugadores pueden acceder a la beta visitando la Epic Games Store durante esos días o suscribiéndose en Steam, ya sea ahora o cuando esta versión previa esté activa.

Con una adictiva y original mezcla de construcción, gestión y supervivencia, "Going Medieval" transporta a los jugadores a 1346, cuando el mundo empezaba a recuperarse de las calamidades de la Peste Negra. Los supervivientes que emergen de las cenizas de la sociedad deciden migrar y asentarse en zonas reclamadas por la naturaleza.

Los jugadores tendrán que guiar a sus aldeanos y protegerlos de bandidos, bárbaros y fanáticos religiosos en una era en la que, tras una pandemia, las clases, las fronteras y las leyes han desaparecido.

Para ello será necesario planear, crear y construir un asentamiento usando todos los materiales que los jugadores encuentren a su disposición, proteger a los aldeanos de peligros que van desde el hambre, pasando por enemigos muy humanos o la propia meteorología.

También habrá que defender la aldea de facciones rivales construyendo fortalezas de varios pisos, puestos para arqueros y trampas; y observar de cerca a los aldeanos, todos ellos con historias únicas y sus propias intenciones, para descubrir así de qué manera se les puede ayudar.

"'Going Medieval' es una experiencia diseñada para un jugador que te pone en control de una aldea en uno de los períodos más oscuros y peligrosos de la historia de la humanidad. Tendrás que navegar entre los peligros para salir vivo… o terminarás por fallecer como tantos otros. Con una amplísima cantidad de opciones de rejugabilidad no existe una partida idéntica", concluye la nota.