Gómez de la Serna inspira el cabaret barroco "Oro y Plata de Ramón"

Madrid, 15 abr (EFE).- De la verbena al "music hall", pasando por el romancero y la música de jazz, el espectáculo "Oro y Plata de Ramón" conjuga textos del Siglo de Oro con la Edad de Plata, flamenco con ópera, el cuplé con Cole Porter en un sinfronismo que vertebra la obra y la historia de Ramón Gómez de la Serna.

Antonio Castillo e Ignacio Rodulfo, dos auténticos especialistas del Siglo de Oro y la Edad de Plata, son los encargados de la dramaturgia de este cabaret barroco que lleva el sello de la compañía "For the fun of it".

La historia es un "homenaje" a Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1988- Buenos Aires, 1963) como "genio y representante de las vanguardias y darle así el sitio que se merece", ha dicho a Efe Ignacio Rodulfo, quien ha añadido que su intención es abogar por las artes y el legado de las letras del Siglo de Oro y la Edad de Plata.

Dos épocas en las que, según Rodulfo, España ha dado al mundo arte e intelectuales de prestigio. "Dos grandes épocas de la cultura española" que se unen en la figura e historia del escritor Ramón Gómez de la Serna donde el "barroco y el jazz confluyen".

Antonio Castillo, quien también interpreta a Gómez de la Serna en el espectáculo, define la Edad de Plata como una época en la que brota "una epidemia de belleza, tanto en la estética personal como en la cultural", una sensación que pretende contagiar al público.

Castillo hace referencia al término sinfronismo, que consiste en conectar a gente de diferentes épocas para explicar ese confluir de tendencias de épocas tan distantes en el tiempo. "Unos van bebiendo de otros".

Gómez de la Serna trae el "humorismo y la vanguardia" al Madrid de ese tiempo. "Está a la altura de Picasso o de Buster Keaton. Sin él, no habría el cine de Berlanga, Forqué o el humor de Tip y Coll", asevera.

En el espectáculo se hace un repaso por quince siglos de canciones con piezas de Manuel de Falla, George Gershwin o Cole Porter, y textos de García Lorca, Jorge Manrique, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis Vélez de Guevara, Henri Murger, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Francisco Umbral o Julián Marías, entre otros.

La coreógrafa Gala Vivancos ha sido la encargada de dar forma e introducir baile y música como elemento narrativo, gracias a un "elenco único" con el que se han ido "retroalimentando", en una obra que califica como una clase acelerada de la "historia de la literatura y de la danza".

La soprano Mariví Blasco ha asegurado a Efe que, sin perder el rigor, la música se pone al servicio del texto. "El reto ha sido naturalizar, con técnica vocal, las piezas más clásicas".

Una idea en la que coincide la soprano Pilar González Barquero, que señala que se trata de una función con un extra de "concentración" al estar prácticamente toda la obra en escena, con unos textos "muy divertidos", apunta el actor Javier Sintas.

Tanto para Antonio Castillo como Ignacio Rodulfo el Siglo de Oro de Ramón Gómez de la Serna está en sus viajes y sus biografías del: en la de El Greco, en Lope viviente, en su Quevedo, publicados entre 1930 y 1950, pero también en la suya propia, Automoribundia (1948) mientras que en los Ismos (1931) ya estaba todo su "amor por el jazz, en el que él vuelve a encontrar lo barroco".

"Oro y Plata de Ramón" estará en los Teatros del Canal del 22 al 24 de abril.