Grand Theft Auto V, para PS4, se mantiene como el juego más vendido en España

Madrid, 7 jun (EFE).- El videojuego "Grand Theft Auto V" para PlayStation 4 (PS4) se mantiene por segundo mes consecutivo como el videojuego más vendido en España según la lista publicada este lunes por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) con los datos de venta del pasado mes de mayo.

"Super Mario 3D Wordl + Bowser's Fury", para Nintendo Switch, conserva también la segunda plaza, aunque este mes irrumpe en el top 5 el "Resident Evil Village", que en sus versiones para PS5 y PS4 ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente, mientras que "Minecraft: Nintendo Switch Edition" baja al quinto puesto.

En PlayStation 5 (PS5), además del "Resident Evil Village", los juegos más exitosos de mayo han sido, por este orden: "Spiderman: Miles Morales", "Demon's Souls", "Returnal" y "NBA 2K21".

En PS4, el "Grand Theft Auto V" sigue imparable como el juego más vendido y encabeza una lista en la que también figuran el "Resident Evil Village", "FIFA 21", "NBA 2K21" y "Minecraft".

En su antecesora, la PS3, los mayores éxitos de ventas de mayo han sido grandes clásicos como "Sonic Generations", "Sega Mega Drive Ultime Collection", "Sonic & Sega All-Stars Racing", "Metal Gear Solid: The Legacy Collection" y "Gran Theft Auto: San Andreas".

En XBOX Series, "Resident Evil Village" se ha instalado también en el número uno de los más vendidos para esta plataforma de última generación de Microsoft, seguido de "Assassin's Creed: Valhalla", "It Takes Two", "Immortals: Fenyx Rising" y "Judgment".

En XBOX One han sido "Mass Effect Legendary Edition", "Biomutant", "Grand Theft Auto V", "NHL 20" y "Forza Motorsport 7"; mientras que en XBOX 360 el top 5 lo conforman: "Sonic Generations", "Final Fantasy XIII", "Rayman Legends", "Sonic Unleashed" y "Sega Mega Drive Ultimate Collection".

En Nintendo Switch los mayores éxitos de ventas han sido "Super Mario 3D World + Bowser's Fury", "Minecraft: Nintendo Switch Edition", "Animal Crossing: New Horizons", "Mario Kart 8 Deluxe" y "New Pokémon Snap"; mientras que para la otra plataforma de Nintendo, la "3DS", los más vendidos de mayo han sido: "Luigi's Mansion 2", "Lego Batman 3: Beyond Gotham" y "Super Mario 3D Land"

Finalmente, la lista de videojuegos más demandados para PC han sido "Los Sims 4", "Call of Duty: Black Ops II", "Call of Duty: Black Ops III", "Call of Duty: Black Ops" y "Biomutant".

Los indicadores sobre el mercado de videojuegos en España han sido proporcionados por "Games Sales Data" (GSD), el panel de referencia a nivel europeo para el mercado de videojuegos, liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).