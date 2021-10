Grandes equipamientos culturales catalanes venden entradas a 10 y 30 euros

Barcelona, 15 oct (EFE).- El Palau de la Música Catalana, el Auditori, el Gran Teatro del Liceu, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure y el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) celebran con una iniciativa conjunta que los aforos vuelvan a estar al cien por cien poniendo a la venta entradas a 10 y 30 euros.

Los seis grandes equipamientos culturales catalanes han informado este viernes conjuntamente de que han acordado una "iniciativa excepcional" que propone "unas tarifas especiales para el precio de las entradas que hasta ahora no se encontraban a la venta y que conforman el 30 % del aforo nuevo".

Con esta acción, con la que se quiere volver a "llenar las salas de público", las seis instituciones se unen para la campaña "Celebremos que estamos al 100 %", con un precio único por entrada en los espectáculos en cartel, desde hoy y hasta el 31 de octubre.

En el caso de Auditori, Mercat de les Flors, Palau de la Música Catalana, TNC y Teatre Lliure, el precio de estas nuevas entradas será de 10 euros, mientras que en el Liceu será de 30.

En el Auditori, los espectáculos con esta tarifa serán "La cançó de la terra", los días 15, 16 y 17 de octubre; "Sibelius 5", los días 22 y 23 de octubre; "Suite de Lucia", el día 22; "El amor brujo", el día 24; y "Brahms 3", los días 30 y 31 de octubre.

El Mercat de les Flors aplicará esta oferta a "Made of Space", de Guy Nader y Maria Campos, los días 16, 17, 21, 22 y 23 de octubre, y a "The black body, the blue mind and the fluorescent guts", de Sònia Gómez, entre el 28 y el 31 de octubre.

En el Palau de la Música la venta de entradas a estos precios será para "Maravilloso Mahler-Conciertos Familiares", el día 17, cuando también se podrá ver al Orfeó Català, el Coro Tyrichae y el Coro Zóngora.

El día 18, se ponen a la venta entradas a 10 euros para Sergio Pires & Trio Orion, en el Primer Palau, y también entran dentro de este paquete las funciones del pianista Igor Levit, el día 21; de la violinista Anna Urpina, el día 25; de "Andrómeda encadenada", de Agustí Charles, y se adhieren los conciertos de promotores externos, "Gran Gala de Flamenco", "Barcelona Guitar Trio & Dance" y el "Homenaje a Ludovico Einaudi".

Por otra parte, el TNC ofrece entradas a 10 euros para "La Víctor C", "Nosaltres (A nosotros nos daba igual)" y "Jo, dona", en los tres diferentes escenarios de la institución.

En el Lliure, los espectáculos con entradas a este precio son "Aquell dia tèrbol que vaig sortir d'un cinema de l'Eixample i vaig decidir convertir-me en un om. (Les verges suïcides, 20 anys després)"; "Bonus Track"; "Trilogia del lament: La caiguda d'amlet (o la caiguda de l'ac), a partir de Hamlet"; Trilogia del lament: L'Empestat, a partir de La tempesta" y "Trilogia del lament: La mala dicció, a partir de Macbeth".

El Gran Teatro del Liceu pone entradas a treinta euros para representaciones del "War Requiem", de Britten; del "Orpheus" de Teleman", dirigido por René Jacobs; y para "La petita flauta màgica", dentro del ciclo del Petit Liceu, quedando excluido el Concurso Internacional Montserrat Caballé, con entradas ya fijadas entre los 10 y los 29 euros.