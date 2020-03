Los dibujos eróticos y grotescos de Aubrey Beardsley llegan a la Tate Britain

Unos doscientos dibujos sensuales y decadentes del artista e ilustrador británico del siglo XIX Aubrey Beardsley, uno de los referentes del Art Noveau en el Reino Unido, llegan mañana a la Tate Britain de Londres, en la mayor exposición de sus obras de los últimos cincuenta años.

La muestra, la primera que la galería londinense dedica al dibujante desde 1923, incluye no solo sus ilustraciones sino también obras de artistas que le influyeron, como Gustave Moreau o Toulouse-Lautrec, y otros a los que él inspiró, como Picasso o Klaus Voormann.

"Aubrey Beardsley", que abrirá sus puertas hasta el 25 de mayo, abarca los siete años de intensa carrera del artista victoriano, nacido en Brighton en 1872 y que murió a los 25 años de tuberculosis en la población francesa de Menton.

Pese a su corta vida, dejó su huella en el mundo de la ilustración del "fin de siècle", con sus alusiones al erotismo y lo grotesco a través de formas sinuosas en tinta negra, en las que se percibe la influencia del estilo de los grabados japoneses.

Su prolífica obra quedó marcada por la ilustración del drama "Salomé" de Oscar Wilde (1893), que le otorgó reconocimiento a nivel mundial.

La trayectoria de Beardsley se caracteriza también por las ilustraciones de los libros "Le Morte d'Arthur" de Thomas Malory (1893-1894) o de "The Rape of the Lock" de Alexander Pope (1896), además de por la dirección artística de la publicación literaria trimestral "The Yellow Book" (1894-1895).