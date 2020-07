Guadagnino se pasa a la televisión con una serie sobre adolescentes para HBO

Madrid, 7 jul (EFE).- El director italiano Luca Guadagnino continúa indagando en el primer amor, en este caso en los ocho episodios que formarán la serie "We are who we are", que se centra en la vida de dos adolescentes estadounidenses que viven en una base militar en Italia.

Producida por HBO, la serie se estrenará en septiembre y está protagonizada por Jack Dylan Grazer, como Fraser, y Jordan Kristine Seamón, como Caitlin, según precisa un comunicado de la plataforma.

El reparto también incluye a Chloë Sevigny, Alice Braga, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier y Sebastiano Pigazzi.

Tras el éxito mundial que logró con "Call me by your name" y el fiasco de "Suspiria" -considerada una película de culto-, Guadagnino se pasa ahora a la televisión con esta serie "que explora la amistad, el primer amor, la identidad y sumerge al público en toda la caótica euforia y angustia de ser un adolescente".

Fraser es un joven tímido e introvertido de catorce años que se muda de Nueva York a una base militar en Véneto con sus madres, Sarah (Chloë Sevigny) y Maggie (Alice Braga), ambas en el ejército de Estados Unidos.

Mientras que Caitlin, de apariencia audaz, ha vivido con su familia en la base durante varios años y es el eje central de su grupo de amigos.

La serie es una coproducción de HBO-Sky en la que Luca Guadagnino es el creador, director, guionista -junto a un equipo en el que está Paolo Giordano- y productor ejecutivo.