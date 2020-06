La guitarra de Kurt Cobain en "MTV Unplugged" supera el millón de dólares

La guitarra que tocó Kurt Cobain en el disco "MTV Unplugged in New York" (1994) superó este viernes el millón de dólares en una subasta de Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.) que aún sigue activa y podría llegar a los dos millones, según la casa Julien's.

La puja forma parte de una subasta de varios objetos que pertenecieron a músicos de culto y en la que ya se ha vendido por 563.500 dólares la guitarra eléctrica “Blue Angel” Cloud 2 con la que Prince tocó "Purple Rain" en los años 1980 y 1990.

Asimismo, un comprador ha pagado 298.000 dólares por un cinturón de macramé que Elvis Presley utilizó en uno de sus conciertos y otro participante desembolsó 179.000 dólares por uno de los vestidos que Madonna llevó en el videoclip de "Vogue".

Pero el producto estrella de esta subasta, organizada entre el 19 y el 20 de junio en Los Ángeles, es la guitarra del líder de Nirvana.

La puja por este modelo acústico Martin D-18E del año 1959, que Cobain tocó en 1994, arrancó en los 250.000 dólares, superó el millón y estiman que podría duplicar ese valor en las próximas 24 horas.

El lote a subastar también incluye la funda original del instrumento, que el músico decoró con una pegatina del disco "Feel the Darkness" (1990) de la banda Poison Idea.

Con un tono mucho más íntimo que el de sus rabiosos y atormentados álbumes de estudio, el disco "MTV Unplugged in New York" que Cobain tocó con esa guitarra recoge un concierto acústico que dio la banda en noviembre de 1993 para la cadena MTV.

El álbum se publicó en noviembre del año siguiente, unos siete meses después del suicidio de Cobain, y se convirtió en un éxito de crítica y ventas.

"MTV Unplugged in New York" fue el primer lanzamiento de Nirvana posterior a la muerte del músico y se ganó un puesto de honor dentro de la breve pero muy influyente discografía de este grupo, que incluye también los álbumes "Bleach" (1989), "Nevermind" (1991) e "In Utero" (1993).

En la subasta de Julien's también habrá otros objetos para los coleccionistas de música, como instrumentos, artilugios y curiosidades de todo tipo de estrellas como Paul McCartney, Jim Morrison, Johnny Cash y Michael Jackson.