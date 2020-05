La guitarra de Toundra y el objetivo de Manu Brabo ilustran la pandemia

Música y fotografía se dan la mano en tiempos de distanciamiento social por la COVID-19 merced al proyecto conjunto establecido entre el Premio Pulitzer de fotografía Manu Brabo y el músico Esteban J. Girón, guitarrista de Toundra, quien ha puesto notas a sus instantáneas de la pandemia.

Muy conocido en su faceta de fotoperiodista de guerra, el primero ha contribuido en las últimas semanas a la iniciativa "COVID PHOTO DIARIES", en la que participan 7 fotógrafos más por toda España para "documentar el día a día de esta alerta sanitaria y sus consecuencias para la población".

Olmo Calvo, José Colón, Javier Fergo, Susana Girón, Isabel Permuy, Judith Prat y Anna Surinyach son los otros nombres que han enfocado su objetivo a ese propósito, que ha dado como resultado unas imágenes respetuosas pero al mismo tiempo impactantes por el esfuerzo y resistencia contra la enfermedad.

Recientemente Brabo contactó con Girón para "ponerle música" a algunas de esas fotos y el resultado es el proyecto Play As, con el que tras 13 años de trabajo junto a Toundra ha dado salida en solitario a una serie de grabaciones cuyos beneficios irán a la investigación científica de la COVID-19 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

"Son melancólicas melodías que me venían a la cabeza tocando con los dedos en la soledad de mi casa de Madrid; ha sido al volver a Asturias cuando me he decidido por grabarlas en medio de este confinamiento", ha explicado el músico en declaraciones recogidas por el sello Holy Cuervo.

Entre los cinco temas que conforman el proyecto, aparecen dos que fueron grabadas y mezcladas por Raúl Lorenzo en Madrid hace ya un tiempo, "Hay Que Hacer Cosas Para Que Pasen Cosas" y "Dabuti Raul". "Son canciones que tenía y que he terminado con tintes y ambientas porque son perfectas para el proyecto", ha explicado.

Entre los cortes hechos "ex profeso" para esta iniciativa, se encuentran "Manuela", que compuso en recuerdo de su abuela, fallecida hace un año, y el tema "Nois", versión "más tranquila" de "Cum On Feel The Noize" de Slade.

Destaca el caso de "Sanatorio Covadonga", compuesta hace una semana al ver una foto de Brabo donde se ve a una anciana y a unos trabajadores de ese centro médico en medio de toda esta crisis.

"Las notas salieron solas", ha relatado Girón, sumergido en estos días en la composición del sexto disco de estudio de Toundra, después de varios discos previos que han sido aplaudidos y nominados como lo mejor de la producción nacional de los últimos años a juicio de la crítica musical.