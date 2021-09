Hadzihalilovic adapta "Earwig", de B.Catling, y le sale casi un cuento gótico

San Sebastián, 18 sep (EFE).- Lucile Hadzihaililovic regresa a San Sebastián para presentar "Earwig", una original adaptación de la novela del mismo título del escritor y también escultor y artista de performance Brian Catlin, que ha colaborado con los coguionistas: la propia directora y el también productor Geof Cox.

"Leí la novela cuando aún no se había publicado, y me pareció fascinante, muy misteriosa, muy rica, y con elementos que me hacían sentir muy cerca de esa historia, pero transitando territorios que yo no conocía. Aquí -detalla la directora-, el protagonista es un hombre, es el contracampo de mis demás proyectos".

"Y me gustó la parte sensorial, su profundidad, y el halo misterioso en el que uno mismo debe encontrar su camino", añade Hadzihaililovic quien ya se fue en 2004 del Zinemaldia con el Premio Nuevos Directores por "Innocence", y el Especial del Jurado en 2015, por "Evolution".

La francesa ha desvelado en la rueda de prensa que enganchó muy bien con el autor del libro, "estuvo genial -ha dicho-, porque Catling tiene una relación muy lúdica con todo lo que hace. Le dije 'te voy a traicionar', y a él le pareció muy bien".

La acción ocurre en Europa, a mediados del siglo XIX; Albert (Paul Hilton) se ocupa de cuidar a Mía (espectacular la pequeña actriz Romane Hemelaers), una niña con dientes de hielo que nunca sale de su casa, donde las persianas siempre están cerradas.

La directora mete la cámara literalmente dentro de los personajes y de los objetos que los rodean; la misma claustrofobia que sienten, la penumbra, la oscuridad y el silencio que rodea a esta especie de cuento gótico, se transmite también al espectador.

Albert se ocupa de "completar" a la niña cada día, ha explicado la directora, porque necesita reponerle cada mañana sus dientes de hielo, que se deshacen; un día, los "amos" que pagan por los cuidados de Mía telefonean a Albert para que prepare a la niña para salir al exterior.

"Nada más leer el libro, vi unas imágenes en mi cabeza y pensé: esto es una peli para mi amiga Lucile", ha explicado Cox en la rueda de prensa tras la presentación con público de la película en la enorme sala K1 del Kursaal sin un hueco en el 50 % de su aforo permitido.

Como coguionista, Cox reconoce que lo más difícil de la adaptación fue "concentrarse sólo en algunos elementos" del libro, quitar cosas que explicaban sobre todo a Albert, su historia de pérdida, la culpabilidad, su deseo".

La actriz Romola Garai, que interpreta a la misteriosa Celeste, ha manifestado que ella ya conocía el trabajo de Lucile y se imaginaba el tipo de filme que iba a ser "Earwig".

Normalmente, ha dicho, "cuando haces una película eres un soldado de a pie que interpreta el punto de vista de la directora (...) pero ella tiene una relación totalmente democrática con el espectador, todos pueden venir y aportar, opinar e interpretar su película", de modo que no es posible explicarla puesto que cada uno verá una historia diferente.

Para el británico Alex Lawther, que da vida al caballero "salvador" de Celeste, Lawrence, trabajar con la directora francesa ha sido un placer, si bien recuerda que, cuando empezaron a rodar "le dije a Romola que nos estábamos metiendo en el sueño febril de Lucile", aunque lo bueno, ha añadido la actriz, "es que cada uno podíamos estar en ese sueño como quisiéramos".

La directora ha reconocido que el desafío de "Earwig" fue "rodar en un apartamento con las ventanas cerradas y sin iluminación, en una penumbra casi perpetua. El efecto se consiguió muy bien -considera-, lo logrado es seductor y sugestivo".

Hadzihalilovic se ha reído cuando un periodista "fan" le ha dicho que si fuera futbolista debería jugar en el Paris Saint Germain: "Es la primera vez que me dicen algo así", verdaderamente sorprendida por el comentario.

La directora, que opta de nuevo a la Concha de Oro, ha declarado que se siente "como en casa" y muy cómoda trayendo a San Sebastián sus películas.