Hannah: Agatha Christie perdura por su profunda comprensión de las personas

Barcelona, 29 mar (EFE).- Sophie Hannah, autora de "Los asesinatos de Kingfisher Hill", su cuarta entrega protagonizada por el detective Hércules Poirot, cree que las novelas de Agatha Christie perduran por evidenciar "una comprensión de cómo piensan, sienten y se comportan las personas".

En una entrevista con EFE, Hannah atribuye el éxito universal de Agatha Christie a que "no sólo es la mejor escritora de misterio que haya existido jamás", sino a que "sus novelas perduran en el tiempo y nos atraen tanto porque son además rompecabezas brillantes y muy entretenidos", que certifican el profundo conocimiento que tenía del ser humano.

En "Los asesinatos de Kingfisher Hill" (Espasa) Poirot viaja en autocar a una mansión, adonde lo ha convocado Richard Devonport para demostrar que su prometida, Helen, es inocente del asesinato de su hermano, Frank Devonport, pese a que ella misma lo ha confesado.

En el trayecto, una joven sufre un ataque de nervios y exige apearse tras afirmar que si permanece en su asiento será asesinada. Poirot tiene un presentimiento y sus temores se confirman cuando en casa de los Devonport se descubre un cuerpo con una nota que se refiere al "asiento en el que no debería haberse sentado".

Hannah, que fue elegida por la familia de Agatha Christie para continuar la serie, ha revelado que la idea de esta novela surgió de manera diferente: "Lo esencial, el argumento, el asesino y el motivo, me vinieron de golpe. Me fascinan las dinámicas familiares y la trama del libro está muy ligada a los personajes y a las relaciones de una familia en particular".

El escenario de Kingfisher Hill está inspirado, añade, en algunas urbanizaciones reales del Reino Unido, "un tipo de comunidad cerrada perfecta para esta historia".

En la novela, las pistas, el misterio, los giros y el aspecto psicológico siguen siendo los elementos principales con los que la autora británica juega, "aspectos cruciales" que valora "tanto como escritora que como lectora".

Para Hannah es también importante otro sello inconfundible de Agatha Christie: "mostrar al lector una situación aparentemente imposible porque desafía la plausibilidad y/o el sentido común pero que, sin embargo, está ocurriendo. Hace que lo imposible no sólo sea posible sino que, de hecho, ¡es lo único que podría haber ocurrido!".

Sobre la continuación de la saga Poirot asegura: "Solo sé en estos momentos que voy a escribir una quinta novela de Poirot, que aparecerá en 2023".

En relación al personaje, Hannah tiene claro que no quiere cambiar a Poirot, que "es perfecto como es, así que sería contraproducente traerlo de vuelta sólo para alterarlo".

Sin intentar copiar el estilo de Agatha Christie, Hannah confiesa, sin embargo, que sí que intenta "crear novelas que tengan todas las cualidades de las novelas de Poirot", pero llevándolo a su propio estilo, y para ello "inventar al policía compañero de Poirot, el Inspector Catchpool como narrador fue la solución perfecta".

Tampoco ha modernizado a Poirot, pues los libros que ha escrito están ambientados entre 1929 y 1931, "la Edad de Oro de Poirot": "En vez de cambiar a un personaje icónico que a todo el mundo le gusta como es, me propuse escribir nuevas e innovadoras historias para el Poirot tradicional".

Como especialista en Agatha Christie, Sophie Hannah ha publicado una guía virtual de las 33 novelas de Poirot, entre las cuales considera "obras maestras" "Asesinato en el Orient Express", "El asesinato de Roger Ackroyd", "El hueco", "Después del funeral", "Tragedia en tres actos", "Muerte bajo el sol" y "Muerte en el Nilo", y quizá como menos lograda colocaría "Los elefantes pueden recordar".

Al margen de Poirot, en la actualidad, Sophie Hannah está escribiendo una novela de misterio titulada "The Couple at the Table", en la que seis parejas están de vacaciones en un exclusivo complejo turístico para parejas, cuando una mujer es asesinada; el culpable sólo puede ser su marido o una de las otras personas del complejo, pero hay un problema, ninguno de ellos podría haberlo hecho.

Este nuevo libro será la undécima entrega de su serie Culver Valley Crime, protagonizada por los detectives Charlie Zailer y Simon Waterhouse y se publicará en enero de 2022.

Jose Oliva