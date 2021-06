Hens lanza "Hensito", un álbum cargado de "verdad y emoción"

Madrid, 27 jun (EFE).- El rapero segoviano Antonio Hens, más conocido por su apellido, salido del grupo de música Go Roneo, debuta en solitario con su disco “Hensito” (Sony Music), un álbum autobiográfico que combina su espíritu rockero con influencias del pop urbano y unas letra auténticas, “cargadas de verdad y de emociones”.

Desde que su nombre empezó a sobresalir al inicio de la cuarentena, Hens no ha parado de crear éxitos, como las colaboraciones como “Batmóvil” de la mano de su compañero Pole, con “Otra Ronda” más junto a la artista Belén Agüilera, e incluso, con canciones de propia cosecha como “Llámame” o “Intoxicao”. Es por ello, que, a día de hoy, no se cree lo que está viviendo.

“Es todo un poco una locura, no me creo la buena acogida que está teniendo el disco. Recibo mensajes y veo a la gente súper volcada con él, me dicen que no se pueden quitar de la cabeza las canciones (ríe). Además, hay gente que no me conocía y que me está descubriendo y está encantada”, cuenta a EFE en una entrevista, quien agrega que haber podido hacer un concierto en Madrid para presentar el disco y ver cómo la gente se sabía sus canciones era “flipante”.

Hens (Segovia, 1998), sin dejar de lado a su banda, también se está labrando un camino en solitario. Con un estilo pop-rock con el que recoge el testigo de los grandes grupos del 2000 como Pereza, Pignoise o El Canto del Loco, aporta un sonido “fresco y actual”.

“En mi casa, cuando era pequeño siempre ha sonado Los Hombre G y los Secretos, y ya cuando era adolescente he crecido con Despistaos, El Canto del Loco o Pignoise. Creo que la influencia de esos grupos está en mi subconsciente y aparecen cuando me pongo a crear, no lo hago aposta, simplemente me sale, y puede sonar parecido a aquellos grupos que admiraba”, explica.

Según describe el propio artista, “Hensito” es un “disco autobiográfico cargado de una serie de sentimientos buenos, malos o neutros como los que he estado experimentando estos últimos años”. De ahí que las letras de las canciones estén cargadas de “verdad” y revele “hechos cotidianos” con los que “sentirse identificado”.

Por un lado, el tema “2 días al mes” que narra las vivencias amorosas con sus vaivenes desde una primera persona destaca con un sonido más electrónico. Por otra parte, la canción “Tristón” trae de vuelta a Hens al pop-rock puro en el que narra sus sentimientos amorosos.

“Y yo que me pongo triste sin encontrar motivos/ miro los vuelos baratos y nunca los consigo/ paso los viernes en casa y salgo los domingos/ me entienden mejor mis perros que algunos de mis amigos”, canta en la canción que da nombre al disco.

El segoviano confiesa que su mayor reto fue tener claro qué temas entrarían en el disco dos meses antes y admite que gracias al proceso de creación, ha conseguido centrarse aprendiendo a ser constante teniendo una rutina.

Para lograr este resultado el segoviano se ha rodeado de algunos de los artistas más relevantes del momento. Desde Delgao, su amigo y compañero en Go Roneo, en “Dos Días Al Mes” hasta llegar a Recycled J -colaboración más esperada por sus seguidores-, con el que se luce en “De Nuevo”, pasando también por Walls, una de las revelaciones del rap español en el último año, que aparece en “Me Encanta(s)”.

“Las colaboraciones surgieron de manera muy natural, Delgado es amigo, vecino y casi mi hermano. Con Walls teníamos ganas de trabajar juntos así que nos lanzamos a ello, pero con Recycled J fue más admiración (ríe). En cuarentena yo le propuse hacer un tema juntos y él me dijo que prefería hacerlo mano a mano, no online. Yo en ese momento le tiré la caña y él me dijo que sí. Yo ya estaba súper feliz, me podría haber dicho que no perfectamente”, recuerda.

Tras la buena acogida que ha tenido en la minigira de presentación del disco (ha pasado por Madrid, Valencia y Barcelona), Hens tiene en mente seguir trabajando en diferentes proyectos, ya sea en solitario o con su grupo: “También seguir con la gira, tengo fechas por anunciar de aquí a octubre ya cerradas y seguir haciendo música”.

Silvia García Herráez