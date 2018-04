Los hermanos Foenkinos se atreven con la crisis de los 50 en "Algo celosa"

Tras el éxito de su primera película juntos, "La delicadeza" (2011), adaptación de la novela superventas de David Foenkinos, éste y su hermano Stéphane abordan la crisis de los 50 en "Algo celosa", una comedia incómoda que presentan mañana en el Festival de Cine de Barcelona y llegará a las salas en junio.

La película, protagonizada por Karine Viard ("La familia Bélier") y que en Francia ha recaudado cerca de 5 millones de euros, se atreve con un doble tabú en el cine: las dificultades de aceptar el envejecimiento y los celos madre-hija.

"Es eso lo que nos atraía, hablar de cosas de las que no se habla", ha explicado Stéphane Foenkinos a Efe a su paso por Madrid, aunque precisamente en el último año se han estrenado varias cintas francesas centradas en los avatares de mujeres en la cincuentena, como "50 primaveras", con Agnes Jaoui, o "Un sol interior", protagonizada por Juliette Binoche.

"No creo en el azar, estamos en un momento de liberación de la palabra de la mujer. Se puede hablar de los 50 como de los 30, y además hay una serie de actrices extraordinarias", señala el mayor de los Foenkinos, coguionista y codirector del filme, junto a su hermano.

Karine Viard da vida a Nathalie, una profesora divorciada cuyas dificultades para aceptar el paso del tiempo se traducen en sentimientos de celos enfermizos hacia su exmarido, sus amigos, sus vecinos e incluso hacia su hija, una bailarina de ballet de 18 años.

"Nuestra protagonista no es amable, eso es cierto, pero lo que esperamos es que poco a poco el espectador comprenda que no es mala persona, sino que no se encuentra bien, y que pueda empatizar con ella", señala Foenkinos, que se reunirá mañana con su hermano en Barcelona.

Contra lo que pueda esperarse de una comedia taquillera, el guion huye de los clásicos tres actos con redención final. "Para David y para mí era importante la sorpresa; buscábamos sorprendernos mutuamente para trasladar esa sensación al espectador. Y también tiene que ver con la necesidad de ser fieles a la realidad: un cambio radical de la noche a la mañana no sería creíble", señala.

Los desconocidos y los encuentros inesperados acaban por tener una importancia decisiva en esta historia, algo que tiene mucho que ver con el desarrollo profesional de los hermanos Foenkinos.

Stéphane era profesor cuando conoció al actor Jacques Doillon, que le abrió las puertas a la dirección de castin primero, a la que se ha dedicado durante años, incluyendo títulos de Woody Allen o Robert Zemeckis, y a la escritura de guiones después. Y su hermano trabajaba en el mundo editorial antes de escribir su primera novela.

"Creo en la fuerza de uno mismo pero combinada con la mirada de los otros", sostiene Foenkinos. "Y creo que solemos ir por la vida empeñados en el camino recto, pero es cuando tomas un pequeño desvío inesperado cuando encuentras lo que necesitas".

De cara a su próximo proyecto, dice que aún están barajando ideas. "Por desgracia mi hermano acaba de publicar otro libro y es muy bueno", dice en referencia a la novela "Vers la beauté", tras explicar la liberación que ha supuesto trabajar en "Algo celosa" sin la presión de las comparaciones con el libro.

"También queremos hacer historias sobre hombres, basta ya de mujeres", comenta, "pero lo más importante es encontrar un tema con el que te veas conviviendo durante tres años, que es lo que dura todo, desde la concepción hasta la promoción".

En cuanto al reparto de roles con su hermano, asegura que surge de modo natural, especialmente en el plató. "El es un director de escena extraordinario, suele estar más con los técnicos, y yo, que he trabajado 20 años como director de castin, me encuentro más cómodo con los actores".

Por Magdalena Tsanis.