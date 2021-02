"Héroes en diciembre" cuestiona qué es vivir y la palabra tabú suicidio

Madrid, 1 feb (EFE).- La dramaturga Eva Mir dirige "Héroes en diciembre" el texto que ganó el Premio de Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca 2019, que se estrena este miércoles en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, una experiencia que califica de "fascinante".

Dirigir un texto propio significa para Eva Mir (Valencia, 1996) una "experiencia fascinante. Es como volver a escribir la obra otra vez", ha dicho este lunes en rueda de prensa.

"Héroes en diciembre" cuenta la historia de cuatro personas que han intentado quitarse la vida y, a modo de terapia, se incorporan a un programa de repoblación en una zona rural, un momento en el que uno de ellos culmina su segundo intento, una situación que provoca el silencio, como si nada hubiera sucedido.

Aunque el suicidio es lo que lleva a todos a ese lugar, Mir asegura que no es el epicentro de la función. "Es una palabra tabú, no se menciona" socialmente, señala, y advierte de que su intención no es dar respuestas si no preguntarse ¿qué es vivir y qué es no vivir?.

La actriz Marta Matute, que interpreta a Berta, apunta que la función habla de situaciones que nos pueden pasar a todos hasta hacernos llegar a ese límite. "Entras en una rutina en tu vida que te impide pensar en ti mismo, hacia dónde vas y qué haces", y es en esa encrucijada donde sitúa a su personaje.

Matute añade que el problema reside en que "nos han hecho creer que solo la gente que tiene una enfermedad mental se suicida, y todos podemos terminar en ese punto".

El reparto lo completan Rodrigo Sáenz de Heredia, Mónica Lamberti y Helena Lanza, que cuestionan el hecho de que estar inmersos en el programa de ayuda no les devuelve las ganas de vivir.

Mir, que ha vivido de cerca una experiencia así, considera que se habla con los enfermos de una manera "engañosa" e incide en que el sentimiento de culpa que se genera en las personas que les rodean no es fácil de evitar si no se habla con claridad y utilizando las palabras adecuadas, sin soslayar la crudeza.

"Experimentar ideas suicidas es más común de lo que se dice", indica Mir, que solo se siente "legitimada" para hablar de la función y sus personajes, y recurre a una de las frases de Berta que afirma que "hay muchos suicidas que tienen muchas ansias de vida", el problema es que en ese momento no las encuentran.

Una función en la que Shakespeare está muy presente, a través del personaje de Ofelia, con un final "esperanzador", en una obra que se podrá ver hasta el 14 de marzo en un horario poco convencional para el teatro, las 16:00 horas.