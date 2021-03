Los Hewson de Dublín: El éxito de una familia más allá de Bono y U2

Dublín, 7 mar (EFE).- La actriz irlandesa Eve Hewson triunfa estos días gracias a su papel en la serie de Netflix "Detrás de sus ojos", pero no es la única que brilla con luz propia en una familia que tiene como patriarca a Bono, leyenda del rock con U2, filántropo, empresario y muchas cosas más.

La primogénita de los Hewson, Jordan, de 31 años, es una emprendedora de éxito, mientras que Elijah, de 21, ha decidido seguir los pasos de su padre, formando con tres amigos de su escuela dublinesa Inhaler, una banda que empieza a despuntar en la escena musical.

John, el benjamín con 19 años, se mantiene en el anonimato y poco se sabe de él, más allá de que vive con sus padres, Paul y Ali, en la mansión familiar de Dalkey, una zona costera del sur de Dublín poblada por otras celebridades.

Le llegará su hora (o no), aunque quizá tampoco sienta presión para despuntar. Al fin y al cabo, creció escuchando a Bono cantar "I still haven't found what I'm looking for" ("Todavía no he encontrado lo que estoy buscando").

No obstante, la Hewson del momento es, sin duda, Eve. A sus 29 años se ha convertido en una de las actrices de moda en Hollywood, tras dar vida a la misteriosa Adele en "Detrás de sus ojos".

La miniserie de Netflix le ha dado el espaldarazo definitivo a una carrera que inició con 18 años, cuando abandonó el nido para estudiar en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York (EE.UU.).

Tras graduarse, su primer papel destacable fue en el largometraje "Un lugar donde quedarse", protagonizado por Sean Penn en 2011, al que siguió después el de la enfermera Lucy Elkins en la serie de televisión "The Knick".

En 2015 se puso a las órdenes de Steven Spielberg para interpretar a la hija de Tom Hanks en la película "El puente de los espías" y, en 2018, se convirtió en Lady Marian en una nueva versión de "Robin Hood", junto a Taron Egerton, Jamie Foxx y Jamie Dornan.

UNA CARRERA FAVORECIDA

Con total honestidad, Eve reconoció recientemente que, gracias a la fama y a los contactos de su padre, no tuvo las mismas dificultades que sus compañeros de clase para encontrar agentes o lograr audiciones, un hecho que al principio fue "una ventaja", pero que después ha sido "un obstáculo".

Los directores de cine y sus compañeros de profesión, lamentó, "no pueden, a veces, separarme de mi padre o verme como otra persona", lo que les lleva a "crearse pocas expectativas" sobre su capacidad como actriz.

Lo mismo podría decirse de su hermana mayor, Jordan, quien ha bebido del activismo social de su madre Ali y de la creatividad de Bono para hacerse un hueco en el mundo empresarial, después de graduarse en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Columbia (EE.UU.), donde también cursó un máster en Literatura.

En 2016 fundó Speakable, una compañía "de acción social" que hace uso de las nuevas tecnologías para "lograr un compromiso cívico inteligente y eficaz", según explica su propia web.

Dos años después, la revista Vogue incluyó a Jordan en un reportaje sobre 33 jóvenes innovadores y Forbes le hizo un hueco en la lista de los 30 menores de 30 años que marcaron la diferencia en 2019 en varios ámbitos a nivel global.

ROCK A LA SOMBRA DE U2

La sombra de papá Bono también se erige sobre el grupo de rock que Elijah formó en 2012 junto a Robert Keating, Ryan McMahon y Josh Jenkinson.

Inhaler publicó de manera independiente su primer sencillo, "I want you", en 2017 y el tema gustó, lo que llevó al cuarteto a firmar un contrato musical con la discográfica Polydor Records.

El grupo se ha fogueado después tocando en garitos de Irlanda, del Reino Unido y, sobre todo, como telonero de Blossoms y de Noel Gallagher durante la gira que efectuó en 2019 el ex de Oasis, habitual de las fiestas que organiza Bono en Dalkey.

Sea como fuere, Inhaler ha convencido a los críticos. El programa musical BBC Sounds lo situó en el quinto lugar de su lista de 2020 y la prestigiosa revista NME hizo lo mismo en su relación de las 100 bandas más interesantes del pasado año.

Javier Aja