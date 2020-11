"Hijo de Monarcas", una película "necesaria", dice el mexicano Juan Ugarte

México, 4 nov (EFE).- La cinta "Hijo de Monarcas" que relata la historia de Mendel, un biólogo mexicano que regresa al estado de Michoacán, y reflexiona sobre la identidad híbrida del protagonista, es una película de esas que "son necesarias", por los temas que aborda como fronteras, migración y derechos, consideró el actor Juan Ugarte.

"Me llena el alma estar en este tipo de proyectos, aunque la historia no se centra en mí, simplemente acompaño en el viaje a Tenoch Huerta (Mendel) como su amigo", contó Ugarte, quien le da vida en la cinta a Pablo Quintero.

"Es de esos proyectos que creo que son necesarios, que plantean algo que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver a veces en el cine", explicó el actor mexicano en entrevista con Efe.

En el largometraje, Ugarte interpreta a un científico comprometido con los problemas actuales y activista que constantemente busca su crecimiento profesional a la par de vivir su vida al máximo. Con este perfil, Quintero funciona como un acompañante de Mendel y su única conexión con su país natal.

"Me interesa hacer este tipo de proyectos, sea un personaje pequeño o grande. Hice mucha investigación sobre el personaje, es un mexicano en Estados Unidos y es el único nexo que tiene Mendel con su país, con su pueblo, con sus raíces", contó.

Ugarte relató que los personajes son de diferentes lugares "pero las raíces unen y ser ese vínculo con el personaje de Mendel que le recuerda el país de donde viene, era una labor importante"

UNA OPORTUNIDAD EN FESTIVAL DE MORELIA

La cinta se presentó el 31 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), una oportunidad para que miles de personas la vieran, de forma virtual, algo que no suele ser habitual en los festivales de cine, que realizan grandes esfuerzos por la industria pero a los que el público general e internacional no suele tener acceso.

"Hay personas no pueden acudir a festivales, que ni se enteran de que existen o no puede ver tal o cual película y el hecho de que haya podido proyectar de manera virtual creo que acercó a mucha gente que no tiene oportunidad de ver estos proyectos", opinó.

Además, el FICM es un festival reconocido internacionalmente y muy importante para México, ya que, desde su nacimiento en 2003 se centra en producciones mexicanas y este año celebró una híbrida edición 18 en la que los organizadores pusieron un gran esfuerzo para coordinar actos presenciales y virtuales.

"Nos dio mucha alegría hacer la 'premiere' (estreno) mundial allí y sobre todo porque la mayor parte de la película fue rodada en el estado de Michoacán (cuya capital es Morelia) entonces para todo el equipo fue una gran noticia estrenar y empezar este vuelo de la mariposa, como le llamamos, o el vuelo de la película que ahora va a estar en varios festivales", detalló Ugarte.

Además, el actor consideró que el hecho de que el estreno de la cinta fuese cercano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este 3 de noviembre es algún tipo de "augurio", ya que "Hijo de Monarcas" habla de fronteras, de migración y de derechos, entre otros temas.

"Están en juego las elecciones de uno de los países más poderosos del mundo y la bandera de uno de los candidatos, el presidente (Trump) es construir un muro, dividirnos más como sociedad cuando debería existir una armonía total para poder trabajar en conjunto y crecer. Esta pandemia lo enseña: si no pensamos en 'nosotros' en lugar del 'yo' no vamos a avanzar como sociedad", terminó.

Ugarte presentó en agosto pasado la película "Escuela para seductores", que protagoniza y próximamente lo hará con la cinta "Emboscada", que fue rodada en 14 días con poco presupuesto y participará en el Festival Internacional de Cine de Mérida, Yucatán.

Además, se consideró afortunado por tener varios proyectos a la vista, muy diferentes entre ellos pero todos "emocionantes", a pesar de la pausa que implica la pandemia mundial de coronavirus.