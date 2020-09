Hillary Clinton lanza un podcast de entrevistas sobre "grandes temas"

Nueva York, 22 sep (EFE).- Hillary Clinton lanzará el próximo 29 de septiembre un podcast de 24 episodios llamado "You and me both" en el que abordará "grandes temas como la fé, el liderazgo y la comida" a través de conversaciones con personas a las que admira, desde la activista Stacey Abrams y la cocinera Samin Nosrat hasta el presentador Tan France o la escritora Gloria Steinem.

"Estamos viviendo tiempos bastante intensos: una pandemia, una caída económica, un tardío encuentro con el racismo y mucha incertidumbre sobre el futuro de nuestra democracia. No sé ustedes, pero yo siento que necesitamos algo de comunidad", dice en su presentación la excandidata demócrata a la Casa Blanca, que aboga por la "humanidad" y la "autenticidad".

Clinton, de 72 años, publicará el podcast bajo el paraguas radiofónico de la compañía iHeartRadio y a través de este quiere "poner en primer plano esas conversaciones sorprendentes, poderosas y a veces hilarantes y abrir nuevas vías de discusión con gente fascinante", de acuerdo a un comunicado.

"Este podcast es una oportunidad para hablar de temas que a menudo son pasados por alto y compartir la inspiración y educación que me han dado mis invitados", entre los que están también Sarah Cooper, Aminatou Sow, Ann Friedman y Patton Oswald, según la nota.

Respecto al título de su serie radiofónica, que se traduce como "a ti y a mí, a los dos", explicó a la revista People que se trata de una expresión que suele contestar cuando alguien le dice que algo le preocupa y significa que "muchos de nosotros estamos preocupados por las mismas cosas y atravesamos las mismas experiencias".

La exsecretaria de Estado de EE.UU. y exprimera dama habló a ese medio sobre su entrevista a la activista Sybrina Fulton, madre de Trayvon Martin, un adolescente afroamericano asesinado a disparos en 2012 por un vigilante de seguridad cuando se encontraba en un barrio cerrado visitando a unos familiares.

"Hablar con Sybrina fue una lección de humildad porque ha vivido lo que personalmente debe de ser la peor tragedia que nadie puede experimentar: la pérdida de un hijo y en unas circunstancias terribles ya que su hijo fue asesinado", dijo Clinton a la revista.

"Hablamos sobre ser capaces de encontrar momentos de alegría en medio del sufrimiento. Encontrar razones para salir de la cama. Su fe fue instrumental para continuar. Su familia. La gente que la arropó. Fue literalmente un paso tras otro, un día tras otro. Me pareció reconfortante y enseñable. Quizás alguien que escuche este episodio del podcast necesita escuchar lo que dice. creo que necesitamos conversaciones como esta", sostuvo.