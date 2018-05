El historiador de La Habana pide restaurar las ciudades con perspectiva social

El director de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal, afirmó hoy en Bruselas que es "imprescindible" para el futuro de Cuba "afrontar la restauración (de las ciudades) atendiendo siempre a la cuestión social, siempre pensando en quienes van a vivir en la ciudad".

"No podemos prescindir del turismo, que no para de crecer", destacó Leal durante una conferencia ofrecida en el museo Bozar, en la capital belga, donde defendió que la cuestión económica "es importante, pero no lo principal".

Leal recordó que, en todo caso, su labor "no es la de gestionar el turismo", sino la de contribuir "a restaurar La Habana para darle valor".

Además del gran flujo de turistas con el que cuenta la capital cubana, Leal apuntó que las dos grandes amenazas históricas para la ciudad son "el fuego y el ciclón" y añadió que, durante el último huracán, catorce edificios "fueron gravemente dañados y, en algunos casos, de forma irreversible".

La Oficina del Historiador de La Habana, que cuenta con alrededor de 7.000 trabajadores, es un organismo creado específicamente para planificar y organizar la restauración de la capital de Cuba atendiendo siempre al impacto socioeconómico que ésta pueda suponer.