El historiador Caquet: Sin entregar Checoslovaquia a Hitler la guerra no se habría producido

Barcelona, 13 ago (EFE).- El historiador francés P. E. Caquet ilustra en su libro "Campanadas de traición" las razones de Gran Bretaña y Francia de entregar fácilmente Checoslovaquia a Hitler en 1938, algo incomprensible y sin lo cual "la II Guerra Mundial no se habría producido".

Para el autor, "el Acuerdo de Múnich fue fundamental en la historia de la II Guerra Mundial y la última oportunidad de detener a Hitler. El conflicto nunca se habría producido, o habría tenido un curso muy diferente, incluyendo el terrible coste que supuso para Europa y el resto del mundo", explica Caquet en una entrevista con EFE.

En "Campanadas de traición" (Galaxia Gutenberg), Caquet analiza a partir de fuentes inéditas los acontecimientos que llevaron al acuerdo de Múnich, incluidas prensa, memorias, diarios privados, planes del ejército, archivos de los gabinetes y grabaciones radiofónicas.

Como ciudadano francés siempre le había "horrorizado" el episodio de Múnich. Su padre fue a Checoslovaquia como 'boy scout' en 1945 o 1946 y le habían dicho: "¡No menciones Múnich!", una anécdota que nunca olvidó.

Caquet, que vivió en Praga y podía leer documentos en checo, pudo aportar a la historiografía "las consecuencias de aquel acuerdo, contado, por primera vez, desde el punto de vista del pueblo checoslovaco".

Lo fascinante, señala, es que "los checoslovacos lanzaron numerosas advertencias sobre Hitler y sobre cuáles eran sus verdaderos objetivos y sabían que el apaciguamiento no llevaría a ninguna parte, pero no pudieron convencer a sus aliados" y entre los checos existe hoy la sensación de que lo ocurrido en septiembre de 1938 "no se reconoce suficientemente en el extranjero".

Sobre la inevitabilidad de la ocupación de Checoslovaquia, Caquet afirma que "durante mucho tiempo, o al menos antes de tener acceso a los archivos alemanes, algunos argumentaron que Hitler iba de farol y que, si se hubiera visto amenazado con la guerra en septiembre de 1938, se habría echado atrás".

El registro documental revela que "Hitler anunció en secreto ya en noviembre de 1937 a un grupo de generales y personalidades del Ministerio de Asuntos Exteriores que tenía la intención de destruir Checoslovaquia, y en la primavera de 1938 activó el Plan Verde, el plan de invasión".

En el libro, Caquet aporta datos concretos que ilustran que la industria armamentística checoslovaca era poderosa, así como su ejército.

"Disponemos de información sobre el tamaño y los planes del ejército checoslovaco, pero sólo reconstituida a partir de testimonios del Estado Mayor y de estudios locales minuciosamente realizados, corroborados por documentos de archivo alemanes y franceses".

En los archivos del Ministerio de Defensa francés descubrió que "el balance militar estaba mucho más a favor de las democracias, en 1938, de lo que se creía: el ejército francés era muy grande y tenía planes para lanzar una ofensiva contra Alemania, con sus mejores divisiones, incluyendo todos sus tanques".

Caquet habla también de las duras críticas de Churchill a la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain. "La preocupación por una Alemania resurgente, militarista y agresiva era al menos tan importante, entre los intervencionistas, como su aversión ideológica al nazismo, quizás más importante".

A su juicio, "tanto los apaciguadores como los intervencionistas pensaron a veces, equivocadamente, que valía la pena intentar atraer a Mussolini y Franco con la esperanza de que no se unieran a Alemania o incluso lucharan contra ella".

Caquet trata de disipar la idea extendida de que la razón por la que Chamberlain y la clase dirigente británica aceptaron los Acuerdos de Múnich era que esperaban que Hitler se volviera hacia el este y atacara a la Unión Soviética.

"Si este fuera el caso, ¿por qué Gran Bretaña estableció alianzas militares con Polonia y Rumanía al año siguiente? Si querían una guerra nazi-soviética, reforzar militarmente a Polonia no tenía sentido, ya que Alemania sólo podía llegar a la URSS a través de ese país".

En relación a la dictadura comunista que siguió a la ocupación nazi, el historiador francés subraya que Múnich fue "el primer paso hacia la destrucción de una sociedad cosmopolita y multicultural, a la que siguió la guerra y luego la expulsión de casi toda la población de habla alemana".

Es difícil identificarlo como la causa directa del golpe comunista de Praga de 1948, pero Múnich ayudó a la URSS y al partido comunista a ganar popularidad en Checoslovaquia porque se oponían al acuerdo, y la ocupación nazi diezmó a las élites checoslovacas, lo que facilitó a los comunistas la toma del país por la fuerza.

Sin embargo, para Caquet, "la principal razón por la que Checoslovaquia cayó en el campo comunista fue Yalta. Los estadounidenses podrían haber liberado Praga en 1945, ya que habían liberado Pilsen-, pero Eisenhower ordenó a sus tropas que la dejaran en manos del Ejército Rojo.

Caquet echa en cara la postura de Hungría y, en menor medida, de Polonia en su actitud con Checoslovaquia: "Los alemanes se aseguraron, en una conferencia posterior a 1938, de obtener todo o casi todo lo que los húngaros pedían, una gran parte de Eslovaquia y casi toda Rutenia".

En su siguiente libro, que se publicará en 2022, cambiará de registro, con un tema "sociocultural", ya que abordará la historia de 200 años de la guerra contra las drogas.

Jose Oliva