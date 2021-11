"Historias para no dormir": Vuelve el genio "Chicho" en tiempos de bullicio

Madrid, 5 nov (EFE).- Con potentes interpretaciones de actores como Eduard Fernández, Vicky Luengo o Dani Rovira, dirigidos por algunos de los cineastas españoles más taquilleros, llega a Amazon Prime Video “Historias para no dormir”, una versión actualizada de cuatro episodios de la mítica serie de Chicho Ibáñez Serrador con los que se busca revivir su legado en tiempos de plataformas y ebullición del audiovisual.

Este viernes se estrena en la plataforma el proyecto con el que Chicho daría un paso más -esta vez póstumo- con el que fue uno de los programas más importantes de su vida, la serie de relatos de terror que nunca quiso parar y que le valió para despuntar en la inexperta televisión española.

Inspirado en la tradición anglosajona del audiovisual de terror, Ibáñez Serrador presentó en plena España franquista de 1966 sus historias de miedo propias o inspiradas en relatos de maestros como Edgar Allan Poe o Ray Bradbury.

Con aquellas escenas atrevidas e ingenuas y sin posibilidad de grandes artificios y efectos especiales, el creador convirtió en icono aquel chirrido de puerta, el redoble de tambores y las letras que acababan explotando con un grito atronador, que ahora vuelven a escucharse.

Tras las cámaras, Paula Ortiz dirigiendo “El Asfalto”, Rodrigo Cortés “La Broma”, Rodrigo Sorogoyen “El Doble” y Paco Plaza, un experto en el género, ha reversionado la historia del terrorífico muñeco “Freddy”.

Para los tres primeros, el proyecto ha sido un descubrimiento del Chicho verdadero, genio y precursor. “Sirvió de pionero de aquello que en gran medida estamos haciendo. Cruzó la línea antes hasta desdibujarla y hacer posibles según qué cosas”, cuenta a Efe Cortés.

“Ridículamente para mí es el creador del "Un, dos, tres...", pero luego me di cuenta de que había hecho cosas mucho más bestias e importantes cinematográficamente hablando", agrega por su parte Sorogoyen.

Para Ortiz, filóloga, encontrarse con Chicho ha sido asomarse “a un lenguaje de los inicios de la televisión en España que era tremendamente valiente”. “Me pareció apasionante y es interesante volver a él”, destaca a Efe.

El caso de Paco Plaza ha sido diferente pues para él Chicho fue su verdadero maestro. “Es la persona que me dio mi primer trabajo, que me despidió por primera vez", comenta. Volver a acercarse a su obra "ha sido rendir tributo a su figura, no solo como cineasta sino como icono popular".

“LA BROMA” Y “FREDDY"

Para Nathalie Poza y Eduard Fernández interpretar “La Broma” ha sido un despertar de la nostalgia a la televisión de su infancia “a los "Estudio 1", a Chicho Ibáñez, a "Los Pazos de Ulloa", todo eso es mi mundo, son mis referentes”, cuenta a Efe Poza. Aquello que veía y que “en gran parte es lo que me hizo ser actriz”.

“Me siento muy orgullosa de participar en este homenaje porque (Chicho) nos hizo soñar. Era un genio y espero que estemos a la altura", apunta la actriz, la esposa maquiavélica que planifica junto a su amante, interpretado ahora por Raúl Arévalo, matar a su marido.

Él, el señor de las bromas que “no tienen ninguna gracia y él lo sabe, pero le importa muy poco”, explica a Efe Fernández. Un personaje extremo de risa insoportable basado en un relato de Robert Arthur, llevado a la pantalla en blanco y negro por Luis Peñafiel (seudónimo con el que Chicho Ibáñez firmaba sus guiones) en aquella primera temporada de veinte episodios a la que seguiría otra de ocho.

Tras aquellas dos temporadas, la serie resucitó ya a color en 1982 con cuatro capítulos más de los 13 previstos (se quedaron sin presupuesto) que arrancaron con “Freddy” la historia del muñeco que ahora mueve Miki Esparbé, feliz por el curso que ha seguido este nuevo proyecto.

"El acierto del formato en general es la relectura que cada uno ha hecho sobre los capítulos originales. Sobre todo porque cada capítulo es muy identificable con quien lo está dirigiendo", explica a Efe.

Para Adriana Torrebejano, coprotagonista de una trama en la que Carlos Santos interpreta al propio Chicho, las nuevas “Historias para no dormir” servirán para “rescatar algo muy valioso que marcó de un modo muy fuerte a toda una generación”. “Al principio me dio mucha impresión porque esto es historia de la televisión (…), pero viendo el resultado, te quedas con una sensación de orgullo” añade la actriz.

“EL ASFALTO” Y “EL DOBLE”

Riders que llevan pizza a domicilio y redes sociales envuelven la historia de “El asfalto”, con Dani Rovira reinterpretando al inolvidable hombre que va siendo engullido por el asfalto, sin que nadie haga nada por salvarlo, e Inma Cuesta como su desesperada esposa.

“Habla de hasta qué punto la sociedad en la que estamos ahora, capitalista, individual, deshumanizada, puede llegar a engullir a una persona sin que a nadie le importe y esto estamos hartos de verlo, con la invisibilidad ante el indigente o el egoísmo hacia el que no lo está pasando bien”, cuenta a Efe el actor.

Aunque las historias de Chicho fueran creadas hace más de medio siglo, su temática es “perdurable en el tiempo”, apunta por su parte Vicky Luengo, que protagoniza con David Verdaguer una historia futurista en la que existen robots que hacen de dobles de humanos, pero que esconde sentimientos universales y atemporales.

“Una historia de amor que va mal, el miedo a quedarse solo, el miedo a que no funcione una relación... Es es algo que no se va a acabar nunca”, añade.

Paula Escalada Medrano