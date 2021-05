El historietista Pedro Cifuentes lleva la Agenda 2030 a la viñeta

Madrid, 5 may (EFE).- Como historietista y profesor de Secundaria, Pedro Cifuentes tiene claro que no podría entrar en el aula si no creyera que las "cosas van a ir a mejor", y por eso se ha propuesto plantear en "¡Vaya siglo nos espera!" las claves para que esta expresión esté llena de positivismo.

Una suerte de "guía de actuación", así define a Efe el autor desde Castellón este cómic (Plan B) que proporciona a los jóvenes algunas ideas de "por dónde empezar" a llevar a cabo la tarea de dar por finalizadas las guerras, de acabar con el hambre, con la desigualdad de género o con la contaminación.

Unos objetivos, explica, que son la base de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un documento firmado por todos los países del mundo que cuenta con la educación como la mejor herramienta para hacer que este siglo sea el que convierta el planeta en un lugar mas habitable.

En concreto, en estas páginas los lectores se enfrentarán a preguntas directas a las que deben dar respuesta: ¿cómo podemos erradicar la pobreza y las injusticias?, ¿qué hacemos con la contaminación y el cambio climático? ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU?. En resumen: ¿cómo salvamos el planeta tierra?.

Para facilitar esta tarea, y desde su privilegiada posición de profesor de Sociales en un instituto de secundaria de Castellón e historietista, Cifuentes (Burriana, 1975) ha creado en "¡Vaya siglo nos espera!" un recorrido por la historia del planeta que el lector hará de la mano de la profesora Esperanza (una pizpireta maestra con el pelo rosa) y la "marisabidilla" Cósima, una alumna que pese a saberlo todo mantiene su curiosidad intacta.

Por ejemplo, y para conocer qué es la pobreza extrema, nos lleva al lago Chad, en el corazón de África, un lugar que en 1963 era un vergel de agua dulce y que diez años después se convirtió en "lodazal estéril y contaminado" debido al uso intensivo del regadío. Una desastre ecológico que ha dado lugar a uno de los mayores desplazamientos humanos.

También explica de dónde viene el coltán, ese componente indispensable para construir los móviles y que lleva a muchos niños y jóvenes a jugarse la vida por una cantidad insignificante de dinero. Un viaje espacio-temporal que tiene a Esperanza como guía y que concluye con un dato: la quinta parte de la población mundial sufre "pobreza extrema".

Creado para "molar", Cifuentes tira de su sentido del humor para que este mensaje positivo y esperanzador llegue, y por eso en esta galería de realidades está presente un "palomo" de la paz que habla como su "madre" y que se lamenta de su situación con expresiones como: "¡Ay, que vida más achuchada!".

Porque este Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 2010, y autor del webcómic educativo "En clase no se dibuja", asegura que el humor es la herramienta con la que cree que puede llegar más a "algo profundo". "No se trata solo de concienciar, sino de explicar, proporcionar recursos para elegir el propio camino", matiza.

Una afirmación que acompaña con otra advertencia: "los jóvenes no son seres humanos de segunda clase", es decir, están preparados para entender todo lo que le pasa el mundo y cómo se puede y debe solucionar.

Asimismo, en el caso de que alguno se crea que todos los problemas que plantea surgieron antes de ayer, el castellonense se ha aliado con Kant, Ludwig Wittgenstein, Marvin Harris, o Hannah Arendt, para que sean ellos los que enseñen cuáles son los valores que han impulsado históricamente al ser humano a buscar un mundo mejor.

"¡Vaya siglo nos espera!" es el primero de los cuatro cómics en los que Cifuentes irá desarrollando los 17 puntos de la Agenda 2030 del Desarrollo. Así que en este primero ha hecho un planteamiento general y en el siguiente irá desgranando en bloques los que hacen referencia a las personas y los que inciden en el cuidado del planeta.

