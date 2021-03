"Hola Tierra": la poesía de un astronauta ilumina la música de Antonio Arias

Madrid, 23 mar (EFE).- El líder de Lagartija Nick, Antonio Arias, lleva más de una década explorando las conexiones entre música, poesía y astrofísica con el proyecto "Multiverso". Su cuarta entrega, "Hola Tierra", pone música a los poemas que el astronauta Al Worden escribió cuando volvió de orbitar la luna en el Apolo XV.

"De las expediciones que llegaron a la luna, muchos astronautas volvían convertidos en otra cosa distinta", ha explicado este martes el inquieto fundador de la banda de rock granadina durante la presentación del proyecto, que incluye un libro-disco y un documental, en el Instituto Cervantes.

Estos militares de estricta formación "vivieron una epifanía que necesitaban desarrollar" tras su salida al espacio y alguno se hizo pintor, otros fundaron religiones, "pero ninguno -según Arias- sintetiza el asombro que percibe como Worden", que tiene el récord de permanencia aislado de la humanidad.

Fallecido en 2020, el estadounidense Alfred Worden pasó tres días solo en la nave que orbitaba la luna mientras sus compañeros caminaban por la superficie del satélite, y también fue la primera persona que efectuó un paseo (EVA) en el espacio profundo. A su vuelta a la Tierra escribió "Hello Earth, greetings from Endeavour", publicado en 1974.

Como parte del proyecto de Antonio Arias el 23 de abril verá la luz el vinilo con la primera parte del álbum "Hola Tierra", y se estrenará el documental del mismo nombre que ha dirigido Joel Dalmau. En junio saldrá el libro disco con el álbum completo y el poemario de Worden en castellano, traducido por el poeta Martín López Vega y prologado por el ministro de Ciencia e Innovación, además de astronauta, Pedro Duque.

En el acto de presentación han participado también el director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, y la vicedirectora de Ciencia del Instituto Andaluz de Astrofísica, la astrónoma Isabel Márquez, ambos colaboradores en alguna medida en el proyecto.

El director del Cervantes ha glosado la unión entre tradición cultural, ciencia y tecnología, mientras que Isabel Márquez ha asegurado que lo que más le gusta del proyecto es la perspectiva para "ayudarnos a vernos en el Universo y, a través de la poesía, la palabra y la ciencia, a hacer un mundo mejor".

El acto ha finalizado con la interpretación de dos canciones del álbum ("Flotando" y "Hola Tierra") por parte de Arias y de Annie B Sweet.

Antonio Arias, artista con una larga trayectoria, es fundador y líder del grupo de música Lagartija Nick, con el que ha publicado catorce discos. Este libro-disco es el cuarto de la colección de discos "Multiverso", que Arias empezó en 2009, y es el primero que cambia la perspectiva para mirar a la Tierra desde el espacio, y no al revés, como ocurría en los tres primeros.