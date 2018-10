"Tú no matarás", un "homenaje a la literatura" de la escritora Julia Navarro

La culpa, la venganza y el peso de la conciencia se enfrentan en la última novela de la escritora Julia Navarro, "Tú no matarás", un "homenaje a la literatura" que relata el exilio de un grupo de amigos atrapados por los acontecimientos del siglo XX y que ha presentado hoy junto a Margarita Robles.

"Es la novela que más me ha costado escribir, no obstante, es en la que más estoy presente, hay mucho de mí en todos los personajes", ha afirmado Navarro (Madrid, 1953), durante la presentación acogida por el Círculo de Bellas Artes.

El encuentro, que ha comenzado con la lectura de un fragmento por parte de la actriz Irene Escolar, ha contado con la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, los escritores Benjamín Prado y Carme Riera, y la propia autora.

"Tú no matarás", editada en castellano por Plaza & Janés y en catalán por Rosa dels Vents, relata la amistad de Fernando, un joven editor hijo de un republicano represaliado, Catalina y Eulogio, que deciden emprender una huida de una España azotada por la Guerra Civil (1936-1939) escapando de sus propias circunstancias y haciendo su primera parada en la Alejandría de la II Guerra Mundial (1939-1945).

Según ha explicado, esta novela la empezó a escribir en 2013, en paralelo a "Historia de un Canalla", pero no pudo continuarla porque le "pudo" el peso de su historia.

"Llegó un momento en el que me abrumaba lo que tenía que contar, esa España de hambre, de miseria física y moral que había sufrido una guerra absolutamente terrible. Ha sido difícil acabarla sin que me afectara", ha admitido.

En palabras de Navarro, se trata de una "novela de perdedores" donde aborda "la culpa, la venganza y el peso de la conciencia, que condicionan nuestras decisiones", y, asimismo, es "un homenaje a los editores, a las librerías y, en definitiva, al lector que todos llevamos dentro".

La novela se divide en tres libros y cada uno de ellos tiene lugar en un escenario principal (Madrid, Alejandría y París), toda una "novela de ciudades, de libros y libreros, y de reflexión sobre la vida", según Riera.

"Recorre unos itinerarios fascinantes, toda esa sabiduría que tiene en su propia experiencia la traslada a su obra y, por tanto, a los lectores", ha apuntado la también académica de la Real Academia Española.

"Eres una de las grandes novelistas del siglo XXI, tú no solamente es que te hayas hecho sublime como novelista sino que te has hecho más sublime como persona, y eso no tiene precio. Algo que nos enriquece mucho a tus amigos", ha reconocido Robles a la escritora.

Asimismo, Prado ha señalado que es una "novela ideal para lectores inseguros, que no terminan de decidirse", ya que reúne casi todos los géneros en la misma, siendo un "diez en uno".

"Es muy difícil escribir una novela como esta, con un espacio geográfico e histórico tan grande, con una riqueza de personajes tan apabullante", ha afirmado el novelista Benjamin Prado.

Julia Navarro es una de las autoras más leídas dentro y fuera de España con títulos como "La hermandad de la Sábana Santa", "La Biblia de barro", "Dime quién soy", "Dispara, yo ya estoy muerto" o "Historia de un canalla".

Actualmente, se está llevando a cabo la adaptación audiovisual de "Dime quién soy" para una serie de Movistar TV.