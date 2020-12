"Hopper/Welles" abrirá la 17 edición del festival Documenta Madrid

Madrid, 2 dic (EFE).- El estreno en España de "Hopper/Welles", una conversación perdida entre estos dos mitos del cine y rodada por Orson Welles en 1970 abrirá el próximo 9 de diciembre la 17 edición del festival internacional de cine Documenta Madrid, cuya programación ha sido presentada este miércoles en la Cineteca de Madrid.

Para la clausura, el día 13, los organizadores del festival, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, se han reservado el estreno mundial de "Love with obstacles", una biografía de la escritora, diplomática y activista Alexandra Kollontai, que ha dirigido la artista vallisoletana Dora García.

Tras su cancelación en el mes de mayo, a causa de la pandemia, esta edición renace con la intención de "enseñar a entender la realidad y desarrollar un pensamiento crítico", todo ello desde el disfrute y la concepción del cine "como sueño, pero también como realidad", ha explicado en rueda de prensa María Ballesteros, en nombre del ayuntamiento.

Gonzalo de Pedro, director artístico de Cineteca, ha subrayado la importancia de "defender un cine libre, a veces complicado y muy disfrutable" en "este pequeño reducto".

El festival combinará por primera vez la programación presencial -en la Cineteca, el Cine Doré, el Museo Reina Sofíía y Nave 0 de Matadero- y en internet, donde se extenderá hasta el 20 de diciembre en Filmin.

Para esta edición se recibieron 1.500 títulos, de los que han seleccionado 98, procedentes de 21 países distintos. 48 competirán en Sección Oficial, con temáticas que se detienen en la pulsión entre autobiografía y autoficción o las visiones de mundos nuevos o imposibles.

En la Competición Internacional se podrá disfrutar de títulos como "Correspondencia", dirigido por Domingo Sotomayor y la ganadora del Goya Carla Simón o "This is not a burial, It's a resurrection", dirigido por Lemohang Jeremiah y premiado en Sundance.

La Nacional acogerá títulos como "A media voz", dirigido por Heidi Hassan y premiado en Málaga o "La sangre es blanca" de Óscar Vicentelli. Y la Competición Internacional Fugas, que se podrá ver a través de Filmin, acogerá propuestas como "Responsabilidad empresarial" de Jonathan Perel o "Heliconia" de Paula Rodríguez Polanco.

Títulos de procedencias muy heterogéneas que, sumada a la presencia de los comisarios artísticos invitados como James Lattimer, programador de la Berlinale Forum y Cecilia Barrionuevo, directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata, refuerzan el carácter internacional del certamen.

Como novedad este año "las películas compiten en igualdad de condiciones, sin importar su duración o formato", ha concretado Lattimer en un vídeo grabado, en el que también ha subrayado la importancia que tiene "la diversidad para que dialoguen voces nuevas y consolidadas".

Además, tal y como ya se había adelantado, en Documenta Madrid tendrán lugar dos retrospectivas, la primera se centrará en la figura del fotógrafo y cineasta de origen suizo Robert Frank, del que se proyectarán más de 20 títulos, mayoritariamente cortometrajes, "que por su propia naturaleza tienen que verse en salas", ha reivindicado Carlos Reviriego, de Filmoteca Española.

Y la segunda retrospectiva abarcará el trabajo de Narcisa Hirsch, "un nombre bastante invisibilizado por su condición de mujer, por su tipo de cine experimental y por estar alejada de los centros de poder, ya que ha vivido toda su vida en Argentina", ha puntualizado De Pedro.

Finalmente, el Festival también acoge una pequeña exposición con el trabajo del artista Éric Baudelaire, con muestras como la cinta "The Glove" (2020), realizada durante la pandemia y con un guante quirúrgico que va transitando por las calles de París, como protagonista.