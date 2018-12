La hora de la verdad para las series de 2019: "Juego de Tronos", ¿y qué más?

Aún no ha empezado 2019 y ya se sabe cuál será la serie que arrasará en los próximos Globos de Oro, Emmy y Bafta y, lo que es más importante, en los hogares de medio mundo (por ser generosos con el otro medio que no tiene conexión a internet): en abril llega la temporada final de Juego de tronos.

Y no será porque las plataformas no lo intentarán de todas las maneras posibles, pero habrá que ver si alguna de las nuevas producciones será capaz de coger su testigo, porque competir con "Juego de tronos" parece misión imposible y la guerra por el entretenimiento en casa es feroz.

No es casualidad que la serie fantástica creada por David Benioff y D.B. Weiss para HBO basada en la saga "Canción de hielo y fuego" del escritor estadounidense George R.R. Martin levante esa expectación: desde su primera emisión el 17 de abril de 2011, la serie acumula más de trescientos premios.

Así empezará 2019, con la promesa de la temporada final, la octava, en el mes de abril.

"Si Juego de tronos" es el buque insignia de HBO, Netflix, Amazon, TNT, Sky o Movistar ya preparan sus "acorazados", algunos de ellos, de creación española, como "El embarcadero", serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (los mismos de "La casa de papel", que estrenará su temporada 3) o "Déjate llevar", la serie que dirige Leticia Dolera -polémica con Aina Clotet incluida-, ambas en Movistar.

Sin olvidar la segunda temporada de "La peste" o la tercera de "Velvet Colección", a las que Movistar añade "Instinto", un "thriller" erótico protagonizado por Mario Casas.

También Movistar ofrece "La chica del tambor", basada en la novela de John Le Carré y dirigida por Park Chan-wook; "Whiskey Cavalier" o "The Fix", y las recuperadas para el público español "Fargo" (T4); "City on a Hill", producida por Matt Damon y Ben Affleck para Showtime, y la tercera temporada de la joya televisiva que es "The Good Fight", producida por la CBS.

Amazon Prime propone, como novedades, "Good Omens", la nueva ficción de Neil Gaiman, creador de la fantástica "American Gods" (que estrenará su temporada 2); "The Boys", basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, y "Carnival Row", con Cara Delevigne, y seguirá con nuevas temporadas de "La maravillosa Señora Maisel", "Jack Ryan", "Transparent" y "Homecoming", entre otras.

Pero su título más esperado es "Modern Love", con un espectacular reparto encabezado por Anne Hathaway, Tina Frey, Dev Patel o Andy García.

En la guerra televisiva, Netflix enfrenta toda una flota, con más de 30 estrenos anunciados. Entre ellos, "The Umbrella Academy", "Carmen Sandiego", en versión animada, "Turn Up Charlie" (con Idris Elba) o "Daybreak".

Así como las originales "Sex Education", "Titanes", "The Witcher" (con Henry Cavill), "Central Park 5", una historia de racismo basada en hechos reales, o "Nuestro planeta", serie documental de Alastair Fothergill ("Planeta Azul"), además de la coreana "Kingdom".

Sin olvidar ansiados regresos: "La casa de las flores" (T2) "Black Mirror" (T5); "Una serie de eventos desafortunados"(T3 y última); "Mindhunter" (T2); "The Crown" (T3); "Strangers things" (T3); "The Punisher" (T3) "Por 13 razones" (T3); "Altered Carbon" (T2) y las españolas "Las chicas del cable" (T4); "Elite" (T2) o "Paquita Salas" (T3)

Además de la oferta de animación para adultos "Cannon Busters", "7 seeds", y "Ultraman", a las que se añaden las cuartas temporadas de "Locke and Key" y "Ricky y Morty".

TNT apuesta fuerte con sus series originales "Vota Juan", con Javier Cámara, y "I'm the night", con Chris Pine; y Sky hará lo propio con "Curfew (Toque de queda)", con Sean Bean, y "Catalina la Grande", la serie protagonizada por Helen Mirren sobre la zarina de Rusia.

De la mano de AMC desembarca "Das Boot: el submarino" y "Eli Roth: La historia del terror", mientras XTRM estrena en exclusiva la policíaca "19-2" y el éxito alemán "La ley de Nick". También llega a España "Call my Agent" (de los productores de "Ask") a través de Cosmo, mientras la serie estrella de Hulu será "Catch-22", el esperadísimo regreso a la televisión de George Clooney.

HBO inicia 2019 con nuevos episodios de la premiada "True Detective" y los estrenos de "Deadly Class" (Clase letal), adaptación de la novela gráfica del mismo título, y "Rosswell: New Mexico", una nueva versión de la serie de ciencia ficción de culto, así como la serie de producción propia de HBO Europa "Success".

Asimismo, mantiene el reto con series multipremiadas, como "Big little lies" o "El cuento de la criada", que inician sus temporadas 2 y 3, respectivamente, además de sorpresas de 2018 como "Killing Eve" y nuevas apuestas como "Watchmen", "Chernobyl" o "Lovecraft Country", una historia de terror producida por Jordan Peele y J.J.Abrams.

Y sin fecha de estreno, la esperada "Patria", la primera serie original de la plataforma en España, que dirige el argentino Pablo Trapero.