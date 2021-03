“El horizonte”, ruptura del idealismo rural

Madrid, 30 mar (EFE).- La cineasta suiza Delphine Lehericey estrena este miércoles en España su séptima película con el título de “El horizonte” (“Le milieu de l’horizon”), una cinta que retrata el final de la inocencia en un entorno rural azotado por la sequía.

Basada en la novela del mismo nombre de Roland Buti, la también guionista Lehericey relata a EFE en una entrevista que lo que más le atrajo de la historia fue la “relación tan especial” que tienen madre e hijo.

“Es una historia que realmente me conmovió, porque al igual que Nicole (Laetitia Casta), conocí a una mujer y me enamoré mientras estaba en una relación con el que es el padre de mi hijo. Estaba inmensamente conmovida por este personaje, por su libertad. Me preguntaba si habría tenido su valor si me hubiera sucedido en los años 70”, confiesa.

Es el verano de 1976 y Europa está atravesando una ola de calor implacable y una de las peores sequías de la historia. En la granja de sus padres Gus (Luc Bruchez), un chico de 13 años, trata de no aburrirse leyendo cómics, jugando con sus amigos y ayudando a su padre (Thibaut Evrard), quien ha invertido todos sus ahorros en un gallinero con batería para intentar modernizarse y mantener a su familia.

Mientras, su madre (Casta) -quien tiene una conexión especial con él- empieza a experimentar cambios tras la visita que realiza una antigua amiga (Clémence Poésy), quien disfruta de una vida sin ataduras después de haberse divorciado, y con la que evoca un antiguo romance.

Testigo de la destrucción de su universo familiar, que se suma al problema de que la sequía está matando a todos los pollos y acabando con los plantíos, cosa que repercute en la economía de la granja, Gus tiene que crecer rápido y dejar atrás la inocencia de su infancia.

“Respecto a la homosexualidad de la madre, hay mucha falta de conocimiento, mucha ignorancia y mucha incomprensión. Gus está en una posición en la que no sabe dónde colocarse, está un poco fuera de sitio porque de repente se encuentra algo súper complejo a su alrededor y no sabe cómo lidiar con ello”, explica el joven Bruchez, quien añade que “el problema de la granja y ver a su padre tan tocado también le afecta personalmente”.

El primer papel de Bruchez en una película le ha puesto a trabajar no solo al lado de actores experimentados, sino en un papel central, ya que la historia está filmada desde el punto de vista del joven. Para Lehericey fue todo un reto encontrar al chico adecuado para meterse en la piel de Gus, ya que tenía que tener "cierta madurez y amar al personaje”.

La directora confiesa que hicieron un casting a más de 500 niños, y que cuando él actuó "me enamoré, porque era realmente el niño que yo había imaginado”. “Me quedé más tranquila cuando supe que la película iba a recaer sobre la espalda de este joven tan talentoso”, resalta.

“El horizonte” llega este miércoles a los cines tras haber sufrido dos aplazamientos por el coronavirus. La cinta se presentó en la sección de Nuevos Directores de la 67ª edición del Festival de cine de San Sebastián, donde se alzó con el Premio Lurra de Greenpeace, que premia la película del festival que mejor refleja los valores medioambientales y de paz.

Silvia García Herráez