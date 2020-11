Humor y un homenaje a la cultura se unen para abrir el 17 Festival de Sevilla

Sevilla, 6 nov (EFE).- Una gala, en la que el humor ha tenido un papel protagonista y que ha servido para homenajear al sector cultural, ha abierto esta tarde la 17 edición del Festival de Cine de Sevilla, nueve días de cine europeo con más de 150 títulos, 28 estrenos mundiales y 72 premiéres nacionales.

Los creadores de la revista satírica Mongolia, Darío Adanti y Edu Galán, se han plantado en un escenario del Teatro Lope de Vega desmontado, como una forma de “reivindicar la importancia de apostar por la cultura”, ya que “los teatros no se montan solos, los conciertos no se montan solos…”, destacando la importancia de las personas que trabajan en todos los sectores de la cultura para que se mantenga a diario.

Ataviados con un par de alas cada uno, imitando el diseño del cartel oficial del certamen, que a su vez está inspirado por la cinta ‘El cielo sobre Berlín’, Adanti y Galán han puesto el festival sevillano como un ejemplo de lucha por la cultura, subrayando que “ha peleado por hacerlo presencial, y seguir trabajando así con decenas de profesionales”.

No obstante, aunque la gala se ha adaptado a las circunstancias actuales, la previa ha tenido, como es habitual en este tipo de citas, el pase fotográfico de los invitados, pasando por el hall del Lope de Vega caras conocidas de la industria de la gran pantalla como Antonio Dechent, Mercedes y Lucía Hoyos, Pilar Távora, Laura Hojman o Alberto Rodríguez.

Con las medidas de aforo controlado, los invitados han acudido en persona a la apertura, pero otros han participado a través de mensajes en vídeo, como la directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Beatriz Navas Valdés, que ha asegurado que nada le gustaría más “que estar ahora mismo en Sevilla para encontrarme un año mas con el cine español más estimulante”.

“Si por algo destaca el festival de Sevilla es por poder permitir ese encuentro de cineastas que trabajan durante buena parte del año, y se pasa por muchos obstáculos para conseguir la financiación para poder hacer una película”, ha dicho, mostrando su confianza en que la cita de Sevilla “sea una plataforma para que los espectadores se acerquen a este cine tan necesario”.

Ha destacado que en Sevilla se dan cita “cineastas de distintas generaciones y distintos acercamientos a la cinematografía”, y ha defendido y puesto en valor “el esfuerzo y la rapidez con la que el festival se ha adaptado a las circunstancias” para sacar adelante la edición de este año.

Sobre el escenario, la presidenta de la Academia del Cine de Andalucía, Marta Velasco, ha querido agradecer la labor del equipo del festival, “por demostrar que la cultura es segura y necesaria”, felicitándose de que la Academia es una realidad, uniendo “el cine de diferentes sensibilidades y provincias, que nos reunimos con el fin de conseguir hacer posible el nacimiento de esta academia”.

“Hemos nacido y lo hacemos para consolidar nuestra industria, y para aupar y favorecer y promocionar la creación en Andalucia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, ha dicho Velasco.

Con la actuación musical de Nacho Camino y el General Invierno, la gala, que se ha podido ver a través de la web oficial del festival, ha concluido con la proyección de la película alemana ‘Ondina’, a concurso en la Sección Oficial, dirigida por Christian Petzold, que no ha estado presente en la gala pero sí ha intervenido a través de una grabación en vídeo, para dar paso a la última obra del director cabeza del movimiento llamado Escuela de Berlín, junto a cineastas como Angela Schanelec y Ulrich Köhl.