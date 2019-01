Los iHeartRadio Music Awards anuncian los nominados con Cardi B como favorita

Los iHeartRadio Music Awards anunciaron hoy los candidatos a sus galardones para la gala que se celebrará el próximo jueves 14 de marzo en Los Angeles, con la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B como favorita.

La cantante está nominada en ocho de las categorías, entre ellas la de "Artista femenina del año" y "Artista hip-hop del año", y también están listadas sus colaboraciones con el grupo Maroon 5 ("Girls Like You") y con Bad Bunny y J Balvin ("I Like It").

Otros artistas con numerosas menciones en la sexta entrega de estos premios son Drake, Ariana Grande, Post Malone o Imagine Dragons, entre otros.

Todos ellos se repartirán los galardones de las más de cuarenta categorías, como "Mejor grupo del año", "Mejor colaboración", "Mejor nuevo artista pop" o "Mejor artista dance".

Algunas categorías serán escogidas a través de votación popular, como "Mejor vídeo musical", "La canción que nos dejó en shock", "Mascota de artista más mona" o "Mejor letra".

"No es un secreto por qué los nominados de los iHeartRadio Music Awards de este año son un '¿Quién es quién?' de la música. Son los artistas y las canciones que nuestra audiencia no pudo parar de escuchar este año pasado. Va a ser un espectáculo inolvidable", declaró en un comunicado el presidente de iHeartMedia Entertainment Enterprises, John Sykes.