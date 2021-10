Ibiza viste de gala (por fin) a los nominados a Los40 Music Awards

Santa Eulalia (Ibiza), 6 oct (EFE).- C. Tangana, con cuatro nominaciones, muy seguido por Pablo Alborán y Ana Mena, con tres, son los principales aspirantes al trono de Los40 Music Awards 2022, según se ha desvelado este martes en una gran fiesta en Ibiza que ha logrado borrar levemente el recuerdo del largo parón de la música a causa de la pandemia.

"Estoy mucho más nerviosa por el reencuentro con mis compañeros, como por tener a Dani Martín aquí al lado, que por las nominaciones, aunque es precioso que me tengan en cuenta", ha dicho Aitana emocionada, otra de las artistas con posibilidades de premio, concretamente dos, tras una edición en 2021 sin evento multitudinario.

Por primera vez la isla de Ibiza ha acogido la tradicional cena en la que se ha conocido la identidad de los candidatos a estos galardones, cuya ceremonia tendrá lugar de forma presencial el próximo 12 de noviembre en otro punto de la comunidad autónoma balear, Palma de Mallorca.

"Hacer un disco en el momento en el que lo hemos hecho ha sido un reto y que se acuerden de ti en lo más duro, ver que no están solo para lo bueno, es una gran motivación", ha subrayado Alborán, nominado entre otras categorías por un álbum, "Vértigo", que acaba de recibir otras cuatro nominaciones a los Latin Grammy. Enfrente tendrá a "El madrileño" de C. Tangana, "Lo que me dé la gana" de Dani Martín, "11 razones" Aitana y "Ruido de fondo" Sidecars.

A las quinielas de posibles ganadores se suman también artistas como Álvaro de Luna, Dani Martín y Sidecars, con dos nominaciones en las categorías nacionales, mientras que entre los internacionales despuntan Ed Sheeran y Olivia Rodrigo y en la latina, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra.

Tras el mundo de la televisión y el cine en los Premios Platino y el del teatro en los Max, la tercera alfombra de gala de la semana ha sido para los protagonistas de la música de mayor éxito comercial y no han faltado figuras como Malú, Leiva, Vanesa Martín o Melendi, pero sí "El madrileño", la única ausencia sonada.

"Todos teníamos muchas ganas de reencontrarnos", ha destacado Lola Índigo, quien ha recordado sus días como concursante de "Operación Triunfo" al bromear sobre sus opciones de triunfo en estos premios: "No estoy acostumbrada a estar nominada en positivo".

Ella estará en otra de las categorías más disputadas, la de mejor artista o grupo, frente a C. Tangana, Vanesa Martín, Alborán y Ana Mena. Para esta ha sido un gran año, convertida en la artista española que más copias ha despachado nunca en Italia y con más reproducciones en Spotify.

"Lo primero no me lo esperaba y lo segundo me hace superfeliz porque he trabajado mucho y son cosas que valoras especialmente cuando vienes desde abajo como yo", ha dicho la intérprete de "Al otro lado de la luna", con más ganas de disfrutar de la noche que preocupada por sus posibilidades de victoria.

La mejor canción del año habrá contado con la voz de Alborán ("Si hubieras querido"), Ana Mena ("A un paso de la luna"), Álvaro de Luna ("Juramento de sal"), Dani Martín ("Portales") o C. Tangana ("Tú me dejaste de querer"), que además aspira al mejor videoclip frente a Lola Índigo, Sweet California, Pol Granch y Álvaro Soler.

Por su parte, al mejor directo optarán Marlon, Aitana, Sidecars, Bombai y Dani Fernández, mientras que el de revelación podría recaer en Álvaro de Luna, Pole, Marlena, Marc Seguí o Belén Aguilera, jóvenes valores, muchos de los cuales no han conocido lo que era actuar en la vieja normalidad.

"Nunca he podido hacer conciertos con el público en pie, porque mi gira empezó en pandemia, y estoy deseándolo, porque creo que la próxima gira será un paso arriba, como el disco largo que preparo", ha destacado Natalia Lacunza, que ha apostado por un look de punk futurista, con medias rotas.

Otros artistas que han sorprendido con sus looks han sido Belén Aguilera, toda de amarillo, con una chaqueta muy escotada que hacía las veces de falda, o Alfred García, quien en sintonía con su próximo álbum, más experimental, ha arriesgado con una camisa transparente, como el vestido de Ana Mena, ella en tono encarnado.