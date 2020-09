"Idol Kids", de la mano de Isabel Pantoja, llega el lunes a Telecinco

Madrid, 4 sep (EFE).- Isabel Pantoja se estrenará este lunes como jurado de "Idol Kids", el concurso presentado por Jesús Vázquez, que llega por fin a la parrilla de Telecinco tras retrasarse su estreno por la pandemia.

Junto a Pantoja estarán Edurne y Carlos Jean, que completarán la terna de jurados de un concurso en el que Carlos Marco, exmiembro de Auryn, será asesor musical de los niños concursantes, señala un comunicado de Mediaset.

"Idol Kids", que llegará a Telecinco a las 22:00 horas del lunes, se presentó en noviembre de 2019 tras grabar las dos primeras fases del concurso, pero la crisis del coronavirus obligó a retrasar el estreno de la que era una de las principales apuestas de entretenimiento de la cadena.

"Ha sido de lo mejor que he vivido. He cantado en cientos de escenarios, he hecho infinidad de televisión, cine, teatro, en mis casi 50 años de profesión, pero nunca había hecho un programa de televisión como este. Lo he vivido como algo mío, he sufrido, he reído, he disfrutado muchísimo de tanto talento que han demostrado los niños...Ha sido lo más mágico que he vivido y le pido a todo el mundo que lo vea porque necesitamos alegría? y música", ha afirmado Pantoja.

Mientras que para Jesús Vázquez, las emociones durante la grabación del concurso, no les dejaban "casi ni respirar". "Los niños nos arrastran a lo emocional, y el talento unido a los niños, todavía más. Para mí ha sido un honor y una gran experiencia trabajar con este jurado y con todo el equipo de este programa", ha asegurado el presentador.

Más de 3.000 niños se inscribieron en el casting online, del que salió la selección que pasó las pruebas presenciales en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Oviedo y Canarias.

Durante siete programas se hará una selección por parte de los miembros del jurado, que elegirán a 30 niños y niñas. El publicó en el plató, con sus valoraciones, decidirá el ránking de los concursantes.

El jurado además puede otorgar, por unanimidad, el pase directo a las galas de alguno de los concursantes. Con un máximo de 20 (los denominados Tickets Dorados).

En la segunda fase, que se desarrollará en dos programas, competirán esos 30 seleccionados, de los que saldrán 16 que pasarán a la última fase -14 por veredicto de público y jurado y 2 mediante Ticket Dorado-.

Los últimos cuatro programas serán las galas y en cada una de ellos, los menores abrirán la gala con una canción compuesta por Carlos Jean.

Participarán en total 36 niños: 20 por Ticket Dorado de los castings y los 16 salidos de la segunda fase.

En cada uno de los tres primeros programas participaran 12 concursantes. El público elegirá a 3 y el jurado a 1, mediante Ticket Dorado, de forma que la final será también de 12.

El premio para el ganador será una formación musical valorada en 5.000 euros.

"Idol Kids" es la adaptación española e infantil de "Idols", un concurso de gran éxito, adaptado en casi 100 países desde su estreno en Reino Unido en 2001.

Figuras como Katy Perry, Nicki Minaj, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Lionel Richie y Olivia Newton-John han juzgado a los concursantes en las diferentes adaptaciones del formato - en países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, Portugal, Noruega, Vietnam, India o Puerto Rico,