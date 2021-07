Ildiko Enyedi presenta en Cannes una convencional historia novelesca

Cannes (Francia), 15 jul (EFE).- Ganadora del Oso de Oro de Berlín con "On Body and Soul" ("En cuerpo y alma"), la húngara Ildiko Enyedi presentó este miércoles en Cannes una película muy diferente, "The story of my wife", una convencional adaptación de una novela romántica que no ha tenido mucho eco en el festival.

Protagonizada por la francesa Léa Seydoux -ausente en el festival tras haber dado positivo por covid- y por el holandés Gijs Naber, la película es la adaptación de una obra de Milán Füst ambientada en varias ciudades de Europa en los años veinte.

"Los que me interesa son las raíces de mi cultura, que es europea", explicó la realizadora en rueda de prensa.

La novela "retoma algunos clichés y juega con los arquetipos de distintas naciones en Europa". Enyedi ha seguido fielmente el rumbo marcado por el libro y por las características de sus protagonistas.

Naber interpreta a Jacob Storr, un capitán de barco del norte de Europa, la parte protestante. "Alguien sólido que cree en las reglas claras de la sociedad y que controla su vida", señaló la directora.

Su pareja, Lizzy (Seydoux), es la persona que le empuja hacia delante y le hace salir de su zona de confort. "No es solo francesa, es parisina, representa toda la intensidad, inteligencia, no solo es guapa, tiene capas y secretos".

"Durante todo el filme el espectador quiere entrar en el punto de vista" de Lizzy, un "papel muy delicado" que requería una "sutil interpretación, porque no es una femme fatal, pero sí misteriosa".

Seydoux y Naber hicieron "un viaje personal" con este filme. Antes de empezar el proyecto ni se conocían, pero, tras rodar una historia "tan emocional", se sintieron muy unidos, así que el actor aseguró estar "extremadamente triste" por la ausencia de su compañera.

La película, agregó Naber, habla de "pensamientos personales, de la vida y la muerte, de lo que une a los seres humanos", y eso fue lo que le interesó del proyecto.

Divida en siete capítulos, "The story of my wife" cuenta la vida de Lizzy desde la mirada de Storr, un capitán de barco que un día, tras una travesía, decide casarse con la primera mujer que entre en el restaurante en el que está. Y esa es Lizzy.

Bien ambientada, la película se desarrolla principalmente en París y Hamburgo y es una historia de época de casi tres horas que roza casi el folletín.