"In the Earth" y "Coming home in the dark", triunfadoras en 40º TerrorMolins

Barcelona, 13 nov (EFE).- Las películas "In the Earth", del británico Ben Wheatley, y "Coming home in the dark", de James Ashcroft, han sido las grandes triunfadoras de la 40ª edición del festival de cine TerrorMolins.

El delirio psicotrópico de Ben Wheatley "In the Earth" ha obtenido el premio a la mejor película y el turbador thriller neozelandés de James Ashcroft "Coming home in the dark", ha recibido los premios a la mejor dirección, guion y actriz.

"Masking Threshold", de Johannes Grenzfurthner (sección "Being Different"); "The Spine of Night", de Philip Gelatt y Morgan Galen King (sección "Bloody Madness"); y "Crabs!", de Pierce Berolzheimer (sección "True Survivor") han ganado los principales premios de las otras secciones de largometrajes, mientras que el filme australiano "Sweet Mary, Where Did You Go?", ha sido reconocido con el galardón al mejor cortometraje.

La organización del certamen catalán ha informado de que TerrorMolins ha crecido en público en un 11% respecto a 2019, con lo que supera los 6.000 espectadores en su vertiente presencial, si bien todavía quedan ocho días de TerrorMolins en línea a través de la plataforma Filmin y la web del festival.