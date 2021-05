"In the Heights" se preestrenará en el Los Ángeles Latino Film Festival

Los Ángeles (EE.UU.), 6 may (EFE).- "In The Heights", la adaptación a la gran pantalla del musical escrito por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, se preestrenará el 4 junio en el Los Ángeles Latino International Film Festival (LALIFF), el evento conocido anteriormente como el Festival Internacional de Cine Latino en Los Ángeles.

El festival celebrará su edición número 20 entre el 2 y el 6 de junio con un formato que combinará eventos presenciales con otras citas digitales y que tendrá como plato fuerte la primera proyección de la esperada película del autor de "Hamilton", cuyo lanzamiento en cines está previsto para el 11 de junio.

Además, esta cinta también inaugurará días después el Festival de Tribeca de Nueva York, que este año se ha convertido en socio de LALIFF.

"Estamos deseosos de compartir esta increíble película con el público, 'In the Heights' celebra la cultura latina y permite continuar con nuestra misión de proporcionar una plataforma para las historias contadas por nosotros para nosotros", aseguró en un comunicado el actor Edward James Olmos, que es cofundador del festival.

La versión cinematográfica de "In the Heights" está dirigida por Jon M. Chu ("Crazy Rich Asians", 2019) y cuenta en su elenco con Anthony Ramos, Melissa Barrera, Corey Hawkins, Jimmy Smits, Dascha Polanco y Lin-Manuel Miranda, entre otros.

Por su parte, la vigésima edición de LALIFF arrancará el 2 de junio con el estreno mundial de "7th & Union", una película protagonizada por el mexicano Omar Chaparro.

Después de un año con los cines cerrados por la pandemia del coronavirus, la inauguración del festival volverá a su sede habitual en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, aprovechando la mejoría de las condiciones sanitarias en Estados Unidos.

El 6 de junio la muestra se clausurará con "Women is Losers", un drama dirigido por Lissette Feliciano sobre la clase trabajadora de San Francisco (EE.UU.) en los años 1960.

Asimismo, LALIFF rendirá homenaje a otro icono latino como Rita Moreno con el documental "Rita Moreno: A Girl Who Decided to Go for it", estrenado a principios de año en el Festival de Sundance.

El programa completo incluye películas de directores de Perú, República Dominicana, Panamá, México y Brasil.

Además estrenará una sección dedicada a la animación y varios talleres (llamados cafecitos) sobre este campo de la mano de estudios como Disney, Nickelodeon y Netflix.

“Mis felicitaciones a LALIFF en su 20º aniversario por contar de manera extraordinaria las historias de latinos cineastas, artistas y visionarios de todas partes", indicó Robert De Niro, quien ayudó a fundar esta muestra de cine que con los años se ha convertido en una cita obligada para promover el cine latino en el corazón de Hollywood.