El ciclo inaugural de Bayreuth se cierra con Domingo a la batuta de "Valkiria"

El Festival Richard Wagner de Bayreuth cierra mañana el primer ciclo de la presente temporada con Plácido Domingo a la batuta de "La Valkiria", su debut como director en el templo wagneriano, que en el pasado le aclamó como tenor.

Dieciocho años después de su última aparición en el festival de esa ciudad de Baviera -precisamente como el Sigmundo de esa misma pieza de "El Anillo del Nibelungo"-, Domingo regresará a Bayreuth como director de orquesta, desde el foso del teatro concebido por el genial compositor cómo idóneo para sus óperas.

Su retorno es uno de los platos fuertes de la temporada, que se abrió el miércoles anterior con un nuevo "Lohengrin" donde triunfaron la batuta de Christian Thielemann -director musical de Bayreuth- y las voces del tenor Piotr Beczala, la soprano Anja Harteros y la mezzosoprano Waltraut Meier.

La nueva producción significó asimismo el esperado regreso a Bayreuth de Meier, a quien no se había visto en ese plaza desde que formó dúo con Domingo, en 2000, en el papel de Siglinda de "La Valkiria", bajo la dirección escénica de Jürgen Flimm.

Meier fue recibida en la apertura de temporada con emoción, en una producción firmada por el estadounidense Yuval Sharon, que decepcionó como escenografía a una parte del exigente público de Bayreuth.

"La Valkiria" que dirige Domingo es una reposición de la estrenada en Bayreuth en 2013 por Frank Castorff, entre abucheos a una puesta en escena que recorre paisajes petroleros y burdeles, pero fervientes aplausos a la batuta, en esa temporada, de Kirill Petrenko.

Se trata de la primera vez la historia de Bayreuth que se programa una sola pieza de la tetralogía del "Anillo", una concesión a cambio de privilegio de tener en Baviera a Domingo, en mitad del intenso verano, de festival en festival, del músico español.

Domingo llega al festival bávaro después de haber estado, la semana pasada, como tenor, en el Teatro Real de Madrid con "Thaïs", de Jules Massenet, ópera que trasladó este domingo al formato concierto en el Festival de Perelada (Girona).

El "Anillo" concebido por Castorf tuvo poca fortuna en Bayreuth, ya que a los sonoros abucheos de su estreno siguieron otros, aunque de menor intensidad, en sus reposiciones siguientes.

Esta temporada se despide del festival con "La Valkiria" como única "superviviente".

Los abucheos a la recreación de Castorf no han impedido a los wagnerianos aplaudir con fervor a sus sucesivas voces y batutas, de acuerdo a la tradición del lugar de no dejar que producciones que no encajan con el gusto del público se vean recompensadas con ovaciones a la partitura e intérpretes de Wagner.

Ese fue el caso en la presente temporada tanto del "Lohengrin" de Sharon como de la reposición en los días siguientes del minimalista "Tristán e Isolda" concebida por Katharina Wagner, la biznieta del compositor y directora del festival, cuyas producciones hasta ahora no han encontrado el aplauso en Bayreuth.

Thielemann, en cambio, triunfó por partida doble, tanto al frente del "Lohengrin" como de ese "Tristán", y se consolidó así como Maestro wagneriano, ya que hasta ahora ha dirigido diez de las óperas del estricto repertorio de Bayreuth.

Las restantes piezas de la primera semana del festival bávaro fueron las reposiciones de "Parsifal" dirigido por Semyon Bychkov, la de "Los Maestros Cantores de Nuremberg" de Philippe Jordan, y de "El holandés errante" de Axel Kober.

Mañana le corresponde cerrar el primer ciclo a Domingo, quien a lo largo de este verano tiene otras dos citas como director de "La Valkiria" en el templo wagneriano, el 18 y el 29 de agosto, en la gala que cerrará la presente temporada.