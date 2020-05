La incertidumbre de la COVID-19 reinventa la Feria de Escultura Contemporánea

La Feria Internacional de Escultura Contemporánea SCULTO, que se ha aplazado un año, a junio de 2021, se ha "reinventado" ante la incertidumbre generada por la COVID-19, pero consciente de que los momentos de crisis son muy creativos, lo que se reflejará en esta disciplina artística.

Así lo percibe el comité organizador, sabedor de que el momento actual es "difícil, de incertidumbre, de reflexión y de un futuro que queremos que sea esperanzador, pero que, a fecha actual, no sabemos", ha afirmado a Efe uno de sus miembros, el periodista José María Esteban.

"Tenemos poca certeza en cómo se va a celebrar todo aquello que conlleva la presencia de miles de personas" a los eventos culturales, si la pandemia continúa y no hay una vacuna contra la COVID-19 antes de un año y medio, como parece que "no la va a haber", según apuntan los científicos.

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, que congrega a miles de personas en cinco días, ha apuntado, tendrá que cambiar su formato y SCULTO, que se celebra desde 2017 y cuya afluencia de visitantes supera las 5.000, "está muy preparada para este nuevo modelo de exposición y visita cultural", ha indicado.

El formato y la esencia de la edición de 2021 será el mismo, un certamen con no más de 16 galerías "muy selectas" de entre un centenar que optan a participar en la feria, como en las tres ediciones anteriores, junto a unos 40 artistas y unas 200 esculturas, porque lo que sí tiene claro la organización es que "la calidad y rigurosidad" en la selección seguirán siendo sus principales fortalezas.

Sin embargo, será preciso modificar el aforo, el modelo de entradas y "ojalá" la obligatoriedad de llevar la mascarilla quede circunscrita a un determinado tipo de público.

Con esta perspectiva, SCULTO se prepara para volver a brillar en 2021 como la "feria joya de España" en esta disciplina y con la esperanza de seguir manteniéndose en el "Top 100" de los eventos culturales del país, como atestigua el Observatorio de la Cultura de España, que la incluye junto a ARCO, a la que "admiramos".

Si se dan las garantías sanitarias, SCULTO se plantea que en otoño de este año se pueda abrir la convocatoria a las galerías nacionales e internacionales, que necesitan también la organización de su calendario, aunque todo dependerá de cómo evolucione la desescalada en el extranjero, afirma Esteban, quien organiza la feria junto al galerista Enrique Martínez Glera y la escultora Beatriz Carbonell.

Lo mismo ocurre, ha asegurado, dentro del panorama nacional, donde "va a haber un parón cultural importante y no sabemos si las instituciones van a colocar a la cultura en el último vagón de cola o ni siguiera lo van a enganchar".

Los momentos de crisis son "abiertamente creativos, de repensar y, seguramente, la escultura contemporánea va a evolucionar más hacia un punto de vista más social" porque, para él, es "una de las mejores que se están realizando en Europa, sobre todo, por la componente social, que hace que conecte mucho mejor con el público en general".

Es optimista porque, dada la idiosincrasia de la escultura contemporánea, "los artistas van a dar lo mejor del momento de incertidumbre que estamos viviendo" y triunfará la calidad.

Ha considerado que el lado bueno de esta crisis para la creación artística es que estas situaciones dan un margen para reflexionar y reinventarse, pero se llevan al traste a la mayoría de las actividades culturales de España.

Y es que, "en este país, estamos muy acostumbrados a que la cultura sea como una especie de pequeña guinda, que uno le pone a la vida y no pasa nada si la guinda no está, pero no es así porque la cultura pertenece al alma, al intelecto y al mundo de las emociones que forman parte vital de nuestra vida", enfatiza Esteban.

Por ello, la organización de SCULTO ve necesario que el Ministerio de Cultura baje el IVA cultural para poder sobrellevar las consecuencias de esta pandemia y todas las fuerzas políticas "se pongan de acuerdo para elaborar una ley del Mecenazgo".

Pilar Mazo Gil