"Insiders", primer reality de Netflix en España, abre su castin

Madrid, 8 feb (EFE).- "Insiders", primer programa de telerrealidad producido por Netflix en España que se estrenará durante el año 2021, ha iniciado su producción con un castin abierto, al que puede presentarse cualquier persona mayor de edad y con deseos de "querer vivir algo totalmente nuevo".

El proceso de selección se realizará de forma virtual, a través de www.insiderscasting.es, y la plataforma de entretenimiento ya promociona su proceso de selección con un enigmático vídeo, ya que hasta el momento lo poco que se sabe del programa es que el ganador podrá llevarse 100.000 euros.

"Nos emociona la posibilidad de experimentar con un género nuevo para nosotros en España y seguir innovando con un formato de entretenimiento creado aquí”, ha afirmado Álvaro Díaz, director de Contenidos de no ficción de Netflix.

El nuevo formato, que está producido por iZen para Netflix, se unirá a otros 'realities' de éxito de la plataforma como "The Circle", "Love is blind" o más recientemente, "Too Hot To Handle".