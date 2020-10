Iratxe Ansa recibe con "grandísima emoción" el Premio Nacional de Danza

San Sebastián, 19 oct (EFE).- La bailarina donostiarra Iratxe Ansa ha recibido con una "grandísima emoción" el Premio Nacional de Danza, un reconocimiento que además viene de su propio país después de una dilatada carrera en los escenarios de todo el mundo, y ha animado al público a seguir acudiendo a los espectáculos porque "son lugares seguros".

Jesús Carmona e Iratxe Ansa, premios Nacionales de Danza 2020

Saber más

La coreógrafa, directora y bailarina Iratxe Ansa, en la modalidad de Interpretación, y el barcelonés Jesús Carmona, en la modalidad de Creación, han obtenido este lunes los Premios Nacionales de Danza 2020 que concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dotados con 30.000 euros cada uno.

El galardón ha pillado a Iratxe Ansa en la isla de Tenerife, donde pasa unos días de descanso tras el estreno de "Elkarrizketa ilunak" (Conversaciones oscuras), el último trabajo del proyecto de danza "Metamorphosis Dance" que ha desarrollado y creado junto con Igor Bacovich y que se estrenó el 1 de octubre en el certamen Canal Baila, en los Teatros del Canal, de Madrid.

"Me han llamado del Instituto Nacional de Artes Escénicas para comunicármelo y todavía no me lo creo", ha relatado a EFE pocas horas después de conocer la noticia.

"Este reconocimiento me produce mucha emoción porque además viene de mi país después de muchos años de vivir fuera", ha explicado.

Durante su carrera, Ansa ha bailado en compañías como el Basel Ballet, Ballet Gulbenkian, la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Nacho Duato, el Neherlands Dance Theatre, con Anders Hellstrom, y ha trabajado con coreógrafos como William Forsythe, Jiri Kylian, Mats Ek, Jacopo Godani y Johan Inger, entre otros, lo que ha hecho de ella una de las bailarinas españolas más internacionales.

Esta itinerancia de ciudades y residencias se ha calmado "un poco" desde que hace menos de dos años "Metamorphosis Dance" fue nombrada una de las compañías residentes del Centro Coreográfico Canal por lo que siguen como "free lance" pero con "base en Madrid", asegura.

El premio es además un "empujón" para continuar luchando y seguir creyendo en la danza aunque "no es sencillo, pero sí maravilloso", reconoce.

Ante la complicada situación por la que atraviesa el mundo de la cultura general y del espectáculo en particular por las restricciones derivadas de la pandemia de covid-19, Ansa pide "mucho ánimo" al público y "fuerza" para seguir acudiendo a los teatros porque son espacios "muy seguros".

"La gente tiene ganas de ir a las actuaciones de danza, y eso significa apoyo", ha señalado Ansa, que ha agradecido el "esfuerzo" por seguir acudiendo a los teatros.