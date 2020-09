Irene Ferreiro: "Yo no quiero ser un icono para nadie"

Madrid, 20 sep (EFE).- Con 16 años Irene Ferreiro pasó de ser una chica anónima a conocida en medio mundo gracias a su personaje de Cris en "Skam España". El "boom" de la serie ha convertido, a su pesar, a la joven actriz en un icono para su generación y ahora se lanza a la literatura con "Voces que se ahogan en el silencio".

La temporada dos de la serie, donde Ferreiro era la protagonista, cuenta cómo su personaje sale del armario confesando a sus amigas y familiares que es bisexual. Por eso, la joven es también un referente del colectivo LGTBI+.

Ese pedestal en el que tienen los seguidores a la actriz madrileña (2001) no le gusta mucho. Ferreiro reconoce a EFE en una entrevista que ella "no quiere ser un icono para nadie", ya que, al fin y al cabo, tiene 19 años, y asegura que no lo sabe todo en la vida como para que la traten como tal.

"Mi discurso personal e ideológico cambia cada dos meses porque estoy continuamente informándome y formándome. Entonces no me mola que la gente me tenga como endiosada, no me siento segura -afirma-. Me siento orgullosa de poder dar voz desde mi posición a los jóvenes, pero no quiero ser el icono de nadie".

A la ficción llegó de rebote después de que su madre la amenazase con borrarla de las clases de interpretación si no iba al "casting". "Yo no quería ir porque estaba súper enfadada con movidas personales, pero mi madre me saltó con esas y fui refunfuñando. Ahora lo agradezco porque salí de allí súper contenta la verdad", declara.

"Skam España", la serie que aborda temáticas como la identidad sexual, el acoso en las redes, las relaciones tóxicas o el feminismo, entre otros, se ha convertido en todo un fenómeno mundial. Ya lo hizo su predecesora original noruega, pero Ferreiro cree que la versión española "ha volado más por la cantidad de temas importantes sobre los que trata".

Culpa de su progenitora (y de su psicóloga) también es que la joven haya escrito diarios desde pequeña, que le servían para "desahogarse y vaciar todo lo que llevaba dentro". Ahora publica su primer poemario, "Voces que se ahogan en el silencio".

El libro surgió a raíz de una llamada telefónica por parte de la editorial Penguin Random House a la actriz, cosa que al principio le "agobió un poco" porque nadie sabía de esa faceta suya y le daba "un poco de vergüenza", pero al luego pensó que "podía estar guay" tener algo suyo publicado.

"Voces que se ahogan en el silencio" es un conjunto de poemarios e ilustraciones (hechas todas por la propia Ferreiro) en el que la actriz vuelca sus sentimientos, "más malos que buenos, pero también buenos: la mayoría son sobre vivencias personales mías; otros, desde la perspectiva de personajes de televisión", asegura.

Sheldom de "The Big Bang Theory" o Barney de "Cómo conocí a vuestra madre" son dos de los protagonistas a través de los que Ferreiro escribe sus poemas.

"En la última temporada de 'The Big Bang Theory' el momento en que Sheldon va a pedirle matrimonio a Amy y de repente se la encuentra besando a otro tío en el portal me dije: '¡Bua tengo que escribir sobre esto!'".

Por ello hay un texto que comienza con "Estaba listo, te juro que yo estaba listo", en referencia a las palabras que Sheldon se dijo a sí mismo después de lo acontecido.

Tras su paso por "Skam España" (serie que le ha servido para "crecer como actriz y como persona") y con un libro debajo del hombro, Ferreiro se dispone a retomar la clases de interpretación que había abandonado para centrarse en los rodajes y en acabar el instituto.

"Me he metido en el estudio de Juan Codina para seguir formándome y seguir mejorando como actriz, y la verdad es que me hace mucha ilusión después de tanto tiempo volver a recibir clases. No se qué proyectos vendrán en el futuro, espero que alguno de actriz, pero por el momento soy feliz así, aprendiendo y explorando el mundo de las artes", concluye.

Silvia García Herráez