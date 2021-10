Irvine Welsh: Un escritor está siempre en el vértice de la humillación

Magaluf (Mallorca), 2 oct (EFE).- "Lo realmente emocionante de ser un escritor es que uno está siempre en el vértice de la humillación", ha expuesto este sábado el autor escocés, Irvine Welsh, reconocido por su novela "Trainspotting".

Welsh es uno de los escritores y artistas invitados al Festival de Literatura Expandida que se celebra en Magaluf, destino de la isla de Mallorca que va camino de desterrar aquella imagen de destino del turismo de borrachera.

"Ese vértice de la humillación social es muy importante, es fundamental para un escritor", ha apuntado Weslh durante una entrevista realizada en la azotea del hotel INNsIDE by Meliá Calviá Beach, desde la que se domina esta playa popular en el Reino Unido.

Autor de otras novelas como "Escoria", ha matizado que "quizá sea paradójico pero si uno no tiene miedo a ese sentimiento de humillación, es que lo que está haciendo no es muy bueno".

Para Welsh, un escritor necesita tener "esa explosión de miedo interior", que es la clave del éxito literario.

En opinión de este autor que nació en Edimburgo en 1958 y dejó de ir a la escuela con 16 años, la actual época que vive la sociedad es "fabulosa" para un novelista, pero un "asco" para el ciudadano de a pie.

"Los tiempos que vivimos son terribles y eso a los novelistas nos permite mucha creatividad", ha dicho Welsh en la lengua escocesa que emplea en muchas de sus novelas.

Durante la entrevista ante un nutrido público local y extranjero, Welsh, ha abordado el asunto de las redes sociales con Instagram y Facebook, sobre las que ha señalado que, aunque creemos que nos comunicamos, lo único que hacemos es "generar más miedo, más ansiedad".

"No sabemos hacia adonde vamos. Estamos en un momento de transición muy interesante para los escritores y muy poco apasionante para los ciudadanos", ha apuntado.

Acerca del lenguaje, Welsh ha descartado que exista un lenguaje "rudo", pero si un mal uso de este que depende del contexto cultural en el que una persona viva.

"Cada personaje de mis novelas tiene que tener el lenguaje que le corresponde, por eso trato que tengan una personalidad muy definida", ha indicado el autor de obras como "Porno" y "Cola", entre otras.

Welsh ha explicado que cuando empezó a escribir percibió que sus personajes se expresaban en un inglés que hacía que no encajasen, por lo que decidió emplear los dialectos que perviven en la sociedad británica.

"Tengo la sensación de que el lenguaje literario en el reino Unido no es moderno, no es multicultural y no respeta las diferentes voces", ha apuntado.

Para Welsf las principales fuentes inspiración para crear los personajes de sus novelas son la música y sus conciertos, los partidos de fútbol, los desplazamientos en vehículos del servicio público y las charlas en los pubes.

"El fútbol es un escenario ideal para un escritor", ha aseverado.