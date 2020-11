Isabel Allende: EE.UU. ha optado por un neoautoritarismo en vez de democracia

Madrid, 5 nov (EFE).- La escritora chilena Isabel Allende se ha declarado "impactada" por las elecciones norteamericanas y por el hecho de que 68 millones de personas hayan votado a Donald Trump: evidentemente Estados Unidos "opta por un neoautoritarismo en vez de por la democracia, por la exclusión en vez de por la inclusión".

"Aunque gane Biden, la mitad del país está por Trump", ha dicho la escritora chilena, que vive en Estados Unidos, en una rueda de prensa telemática para presentar su libro "Mujeres del alma mía", un encuentro en el que ha asegurado que está viviendo la situación política del país "transpirando".

"Entre whisky, pastillas para dormir, valium... más o menos he pasado estos días con un un estrés tremendo", ha señalado Allende, la escritora en español viva más leída del mundo, que ha lamentado que mujeres y latinos hayan apoyado Donald Trump a pesar "del desastre de los últimos cuatro años".

"Tengo que tener los ojos más abiertos a lo que es este país y no pasarme fantasías por la cabeza porque, aunque gane Biden, la mitad del país está por Trump", ha indicado Allende, profundamente decepcionada por el apoyo que ha tenido el republicano por parte de los latinos.

En una rueda de prensa virtual con periodistas de todos los países latinoamericanos, Isabel Allende ha presentado este jueves "Mujeres del alma mía", editado por Plaza & Janés, un libro publicado simultaneamente en España y Latinoamérica y que constituye un "ejercicio de memoria y ensayo personal" sobre su relación con el feminismo y el hecho de ser mujer.

"Cuando empecé con el feminismo la palabra 'vagina' no se podía decir", ha recordado Allende, de 78 años, que ha dicho que entonces "era hasta grosero ser feminista".

Y aunque su madre le decía que tuviera cuidado porque iba a ser agredida por su feminismo, "por cada cachetada que recibí pude dar dos", ha recordado.

Por eso cree que el esfuerzo valió la pena, aunque considera que queda mucho por hacer porque hay mujeres en partes del mundo que "valen menos que el ganado".

"Cuando le digo a un hombre que las mujeres vivimos con miedo no lo entiende", y es una realidad, ha indicado la escritora, que ha recordado que la violencia contra la mujer también es violencia contra los niños y está comprobado que éstos luego la repiten de adultos, por lo que cree que romper ese ciclo es muy importante.

Para Isabel Allende, el feminismo "es una postura filosófica de la vida y una sublevación contra el patriarcado", un sistema imperante de opresión política, cultural, social, religiosa que da dominio al hombre.

Pero en ese sistema no hay solo mujeres oprimidas sino tambié otras razas y los pobres, "los perdedores": "Se trata de liberar eso y de tener una gerencia del mundo y que valores femeninos y masculinos tengan el mismo peso", ha insistido la escritora.

Allende cree por ello que el feminismos es "la revolución más importante de la Historia", ya que implica a la mitad de la humanidad, con valores más allá del género. Una revolución "irreversible" con alguna tasa de retroceso pero en la que hay "un propósito y una energía".

En la literatura ha habido siempre mujeres escribiendo, pero han sido silenciadas, ha señalado la autora que ha recordado cómo en el "boom" latinoamericano no había mujeres representadas porque al mundo editorial no le interesaba.

Y en la actualidad, ha denunciado, las mujeres escritoras no reciben el mismo número de premios que sus colegas varones. "Si vendes, como yo, no tienes condición literaria. Y si no vendes quiza te den un premio porque no eres competencia para uno de los machos que te lo dan".

A ella misma le costó triunfar en la literatura el triple que si hubiera sido hombre, ha recalcado, para recordar después el apoyo que recibió de Carmen Balcells, la fallecida agente literaria que creyó en ella. "Si no hubiera sido por ella, ahora estaría jubilada tras haber trabajado 40 años en un colegio", ha asegurado.

La escritora se ha pronunciado también sobre el aborto que, ha considerado, debe ser una opción: "no propongo el aborto como solución, la solución son los anticonceptivos", ha dicho Allende, que ha recalcado que el derecho de la mujer sobre su fertilidad y su cuerpo es esencial.