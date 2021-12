Isabel Coixet charlará con el público de Actual en su edición más femenina

Logroño, 2 dic (EFE).- La directora de cine Isabel Coixet visitará Logroño el 7 de enero para ser homenajeada en la sección cinematográfica del Festival Actual, marcada por "la presencia femenina de directoras y también en su temática", en el que se proyectará su película "La vida secreta de las palabras" y en el que después charlará con el público.

Así lo ha anunciado este jueves el programador Félix Abel de la Cruz durante una sesión informativa, en la que también han participado el director artístico del festival, Santiago Tabernero; el consejero de Cultura de La Rioja, Pedro Uruñuela; y la concejala de Cultura de Logroño, Carmen Urquía.

De la Cruz ha señalado que la edición de 2022 de Actual "dobla" en películas programadas a la de 2021, que se repartirán en dos proyecciones diarias entre los próximos 2 y 7 de enero, y el tradicional maratón la víspera de Reyes.

Ha detallado que la programación se iniciará el día 2 con la proyección de "Last Film Show", de Guyarat Pan Nalin, galardonada con la Espiga de Oro en la Seminci 2021; y de "The worst person in the world", de Joachim Trier, premio a la mejor actriz, Renate Reinsve, en el Festival de Cannes.

El día 3 arrancará con la película "Petite Maman", de Céline Sciamma, a la que seguirá "Hero", del doble ganador del Oscar Asghar Farhadi, ha indicado.

"Hive", de Blerta Basholli, será el primer largometraje que podrá verse el día 4, una cinta pionera en la historia de Sundance por conseguir los tres galardones principales de su categoría: mejor película, mejor dirección y premio del público; y, a continuación, se podrá ver "Arthur Rambo", de Laurent Cantet.

La mañana del día 5 será para la animación del mítico director Mamoru Hosoda y su película "Belle"; mientras que el turno vespertino lo ocupará la proyección de "Bergman island", de Mia Hansen-Løve.

La jornada siguiente se ha bautizado como el "Día Hamaguchi", puesto que ambas sesiones se dedicarán a las dos últimas películas del director Ryûsuke Hamaguchi: "La ruleta de la fortuna y la fantasía" y "Drive my Car".

El día 7 lo protagonizará Isabel Coixet, quien presentará su clásico film "La vida secreta de las palabras", ganadora de cuatro Premios Goya; y, por la tarde, el cine de Actual llegará a su fin con el último León de Oro de la Mostra de Venecia: "L’événement", de Audrey Diwan.

Tabernero ha destacado que se recupera el maratón de cine con el título de "La noche de las Palmas Salvajes", ya que el día 5 se proyectarán las película "Corazón Salvaje", de David Lynch; y "Titane", de Julia Ducournau, Palma de Oro del Festival de Cannes 2021.

Uruñuela ha afirmado que en Actual se podrán ver "las películas más importantes del cine de autor del año" y Urquía ha señalado que esta cita con el cine destaca por su calidad y la selección de preestrenos.